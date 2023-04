L'US Orléans sombre à domicile contre le leader Martigues (1-4)

Une soirée à vite oublier, en espérant qu'elle ne laisse pas trop de traces dans les têtes orléanaises. Pour clôturer cette 29ème journée de National, l'USO accueillait à la Source l'une des, si ce n'est la meilleure équipe de championnat. Martigues ouvrait le score au quart d'heure de jeu sur un but gag, quelques minutes après la sortie sur civière de Hugo Collela. Le score restait le même jusqu'à la mi-temps, malgré un début de réaction des Jaune et Rouge. Une réaction qui se confirmait et se concrétisait après la pause, sur une belle tête d'Andréas Hountondji après un bon service de Kévin Fortuné (55').

C'est après que la situation s'envenimait. Déjà, les Martégaux repassaient devant et faisaient le break en 10 minutes. Ensuite, un deuxième orléanais sortait sur civière, en l'occurrence Brandon Agounon. Et en fin de match, Karim Tlili enfonçait le clou, pour porter le score à 4-1. Un véritable cauchemar en seconde période, et une zone de relégation qui reste encore très proche.

L'homme du match

Incertain avant le coup d'envoi, Karim Tlili a brillé par sa justesse technique sur le terrain. Le numéro 10 martégal rayonne depuis le début de la saison, et il a encore prouvé à La Source qu'il faisait partie des meilleurs offensifs du championnat. Son but dans le temps additionnel est une juste récompense.

La phrase du jour

"C'est un cauchemar. Lors de l'égalisation, j'ai cru qu'on pouvait avoir ce supplément d'âme. Mais derrière, c'est le trou noir. Encore une fois, il faut que les garçons comprennent notre mission. Notre classement le prouve : on joue le maintien. Concernant les deux blessés, Hugo est touché au genou. Cela semble grave, il va faire des examens. Pareil pour Brandon, il est sérieusement touché au bras. J'espère que ça ira..." confiait Nicolas Usaï après la rencontre, très touché par cette défaite.

Le chiffre du jour

4 : c'est la première fois cette saison que l'USO encaisse 4 buts au cours d'un match.