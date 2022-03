L'entraîneur de l'US Orléans Xavier Collin retrouve Cris face au Mans

Soir de match avec la réception du Mans. L'USO Orléans reçoit Le Mans ce vendredi 1er avril 2022 pour le compte de la 28e journée de National. Après la victoire 2-1 à Avranches le week-end dernier, les hommes de Xavier Collin veulent poursuivre sur cette lancée. Mais l'adversaire s'annonce coriace. Le Mans est actuellement 6e et peut encore croire à la montée.

La venue de Cris à la Source

Les joueurs de la Sarthe sont entraînés par l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais Cristiano Marques Gomes, surnommé Cris. Le brésilien connaît sa première saison sur un banc de National. Il va retrouver Xavier Collin contre qui il a joué durant sa carrière. Les deux hommes se sont aussi croisés lors du passage de diplôme d'entraineur. Alors la venue de Cris à la Source ce soir, ce n'est pas rien.

Quand on parle du "Policier", le surnom de Cris sur les terrains de Ligue 1, les souvenirs remontent. À commencer par les suiveurs de l'USO. C'est le cas de Patrick, fidèle supporter rouge et jaune. "C'est toujours agréable de voir des grands champions venir à Orléans, c'est un emblème. Je pense qu'il tire vers le haut Le Mans. Pour un club, c'est magnifique d'avoir un entraîneur comme lui."

Retrouvaille avec Xavier Collin

Plus de 300 matchs avec l'Olympique Lyonnais dont quatre titres de Champion de France, 22 sélections avec le Brésil. Des souvenirs, il y en a aussi pour Xavier Collin, l'entraîneur orléanais. Il a joué contre Cris lorsqu'il était joueur à Ajaccio et Montpellier. "On a eu l'occasion de se chauffer un peu quand nous étions joueurs. Mais c'était la bonne période de l'Olympique Lyonnais donc j'ai souvent plus souffert que lui sur le terrain."

L'ancien joueur et capitaine de l'OL Cris nommé entraîneur du Mans Football Club (National) et présenté au MMArena le 2 juin 2021. © Radio France - Alexandre Chassignon

Puis les joueurs Collin et Cris sont devenus entraîneurs. Encore une fois, un parcours quasi identique pour les deux hommes. "Il est aussi repassé par la formation et le monde amateur. Aujourd'hui, il est dans une expérience similaire à la mienne dans un club ambitieux."

Xavier Collin s'exprime sur la venue de son homologue Cris © Radio France - Julien Frenoy

Ne pas terminer en roue libre

De son côté, le défenseur orléanais Nicolas Saint-Ruf espère bien empocher les trois points de la victoire et lancer une série. "On sort d'une victoire même si ce n'est pas la plus belle de la saison, mais ça reste une victoire et les victoires donnent envie de gagner toujours plus."

Il est aussi conscient que l'USO va jouer un rôle d'arbitre avec des matchs contre des équipes qui jouent la montée ou le maintien. "On sait que c'est un match important pour Le Mans ce vendredi pour leur fin de championnat. Nous, on va tout donner pour gagner et ne pas terminer en roue libre."

L'effectif de l'USO

Pour la réception du Mans, Xavier Collin doit faire avec les absences de Fred Dembi, blessé à l'adducteur, Jimmy Halby Touré touché aux adducteurs. Ibrahim Sangaré et Cédric Yambéré se sont entraînés ce jeudi matin mais restent incertains. Retour de Timothée Nkada qui devrait être sur le banc ou en reprise avec la réserve dimanche.

Le match entre l'US Orléans et Le Mans FC est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 18h30 ce vendredi.