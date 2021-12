L'USAP redoute des blessures sérieuses pour deux joueurs

Les joueurs et le staff de l'USAP avaient la tête des mauvais jours après le match perdu à Montpellier. "C'est nul" a résumé Mathieu Acébès, "c'est une mauvaise soirée" selon Patrick Arlettaz.

Au-delà de cette défaite lourde qui s'est une nouvelle fois dessinée dans le deuxième acte, l'USAP repart surtout avec deux blessés importants de ce déplacement.

Le talonneur Mike Tadjer est sorti au bout de six minutes de jeu et "on soupçonne une grosse déchirure des ischios", précise à chaud Patrick Arlettaz.

Pour le pilier Giorgi Tetrashvili, sorti en toute fin de match, le coup pourrait être très dur : "c'est une probable rupture du tendon d'Achille". L'USAP pourrait donc se retrouver privée de son pilier gauche pour plusieurs matchs.

Durant la rencontre, d'autres joueurs sont sortis sur blessure mais à priori sans gravité : Alan Brazo (sonné), Bautista Delguy (crampes).