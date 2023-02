L'USO corrige la lanterne rouge Bastia-Borgo (3-0)

C'était le défi du soir pour l'USO. Remporter une deuxième victoire d'affilée. Un défi qui paraît simpliste à première vue. Mais les Orléanais n'y étaient jamais parvenus cette saison, preuve de leurs difficultés pour enchaîner les résultats positifs. C'est désormais du passé. Face à la lanterne rouge du National, les Jaune et Rouge ont fait le job. D'abord en ouvrant le score à la 22ème minute de jeu, sur un pénalty généreux et transformé en deux temps par Kévin Fortuné. Puis en montant le curseur d'un cran en seconde période.

Comme face à Nancy, les coéquipiers de Nicolas Saint-Ruf ont voulu tuer le match. Ils n'y étaient pas parvenus en Lorraine. Cette fois-ci, par deux fois, en l'espace de sept minutes, ils ont anéanti les espoirs corses avec des réalisations d'Andréas Hountondji et Adrian Dabasse. L'ère Usaï démarre sur les chapeaux de roue : un match nul et deux victoires, sept points pris sur neuf possibles, aucun but encaissé. L'USO gagne une place au classement (9ème) et même si la zone de relégation est en encore proche, les derniers matches donnent la sensation que le club lance véritablement sa saison.

L'homme du match

Déjà passeur décisif il y a deux semaines face à Nancy, Andréas Hountondji a inscrit son premier but les couleurs orléanaises. Sur une une frappe de Dabasse repoussée par le portier corse, l'attaquant suit bien et fusille le gardien à bout portant (63'). Un but qui récompense son activité tout au long de la rencontre. La défense de l'USO a également sorti un gros match, contenant facilement les tentatives de contre-attaques bastiaises. Mention spéciale à Clément Akpa, qui a ressorti une grosses prestation après, déjà, un excellent match face à l'ASNL le 20 janvier dernier.

La phrase du jour

"Jusqu'au bout, on a essayé de se créer des occasions. C'est une grosse satisfaction. On marque trois buts et on a été très solides défensivement. Vincent Viot a passé une soirée tranquille. En plus, les joueurs ont pris du plaisir sur le terrain. C'est vraiment très bien", confiait le coach Nicolas Usaï après la rencontre.

Le chiffre du jour

3 : c'est la première fois cette saison que l'USO inscrit trois buts dans une rencontre.