L'USO doit se contenter d'un nul à Châteauroux (1-1)

Jusqu'à la 90ème, c'était une excellente opération réalisée par les Orléanais. En terres berrichonnes pour cette 22ème journée de National, l'USO avait fait le plus dur à la 70ème minute de jeu. Après une première mi-temps maitrisée mais terne, Nicolas Saint-Ruf faisait claquer les filets de Paul Delecroix sur un corner mal dégagé. Un match finalement assez similaire à celui de la semaine dernière contre Cholet. Mais cette fois, les joueurs de Nicolas Usaï n'ont pas réussi à faire le break et se sont fait punir.

Dans le temps additionnel, Nolan Roux coupe un centre de Bendjaloud Youssouf et marque sur la seule véritable occasion castelroussine. L'USO a bien failli renverser la situation, avec un face à face de Stone Mambo. Malheureusement, le défenseur rate son contrôle et dans son élan vient écraser ses crampons sur la main et le torse du gardien berrichon. Résultat : carton rouge pour Mambo et un point du nul pour Orléans, qui reste huitième de National à seulement trois points de la zone de relégation.

L'homme du match

Steve Solvet a été très utile au cœur du jeu, l'un des secteurs clés de ce match. La sentinelle a dominé dans les airs et gratté beaucoup de ballons. Tout ça, sans prendre de carton jaune. Sa régularité depuis le début de l'ère Usaï fait plaisir à voir.

La phrase du jour

Le buteur Nicolas Saint-Ruf, très déçu après le coup de sifflet final : "C'est rageant, surtout que Stone n'est pas loin de marquer à la fin. Sa tentative se transforme en carton rouge en plus… Il y a de la frustration, après on ne perd pas et on passe la barre symbolique des 30 points."

Le chiffre du jour

8 : l'USO a reçu son huitième carton rouge de la saison après l'expulsion de Stone Mambo.