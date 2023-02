L'USO en mode patron face au Stade Olympique Cholet (2-0)

Il est là, le match référence de l'USO cette saison. Un match plein, abouti des deux côtés du terrain. C'est la réponse que le coach Nicolas Usaï attendait de ses joueurs, lui qui avait vécu sa première défaite sur le banc de l'USO la semaine passée contre Versailles (3-2). Au stade de la Source, c'est un nouveau gros morceau qui se dressait sur la route des Jaune et Rouge : Cholet, 4ème de National, sans doute l'équipe la plus en forme du championnat sur l'année 2023. Si la première mi-temps a été plutôt équilibrée, la seconde fut à sens unique.

Dès le retour des vestiaires, Dabasse trouvait le poteau. Une première alerte avant l'ouverture du score d'Andréas Hountondji, le plus prompt pour couper de la tête un corner de Loïc Goujon (55ème). L'USO a continué d'attaquer ensuite, mais sans jamais se dévoiler derrière. Preuve que ce 4-3-3, avec ce onze type, c'est sans doute la solution idéale pour trouver un équilibre. En fin de match, Berthier et Mokdad se jouaient de la défense adverse pour obtenir un pénalty transformé par Dabasse (80ème). Une victoire 2-0, nette et sans bavure. Et une belle opération au classement. L'USO remonte à la 8ème place et prend cinq points d'avance sur Avranches, le premier relégable.

L'homme du match

Stone Mambo n'aime pas qu'on dise de lui qu'il est un cadre de cette équipe. Pourtant, sa performance face aux Choletais prouve encore une fois qu'il est une valeur sûre de l'effectif. Pendant 90 minutes, il aura fait la totale à Yankuba Jarju, le deuxième meilleur buteur de National. Toujours dans le bon timing sur les duels aériens, il a également coupé un grand nombre de passes en profondeur. Monsieur Propre a encore frappé.

La phrase du jour

"La réaction est venue de tout le groupe. On a parlé d'unité cette semaine. Cela s'est vu ce soir. La preuve, c'est ce que le deuxième but vient de deux joueurs entrés en cours de jeu. On a eu une première mi-temps un peu timide mais nous avons été beaucoup plus entreprenants ensuite. C'est très satisfaisant. Maintenant, les yeux sont braqués sur Châteauroux", analysait Nicolas Usaï après la rencontre.

Le chiffre du jour

7 : l'attaque de l'USO, emmenée par Hountondji, Dabasse et Fortuné, reste sur sept buts inscrits lors des trois derniers matches. Du jamais vu cette saison.