L'USO l'emporte contre le FBBP 01 et assure (quasiment) son maintien

L'USO enchaîne et retrouve enfin le goût de la victoire à la Source ! Après quatre matches sans victoire à la maison, les coéquipiers de Nicolas Saint-Ruf ont fait le job contre Bourg-Péronnas, le 11ème de National. Il fallait s'y attendre, cette 31ème journée de championnat fut dure contre cet adversaire bien relancé depuis l'arrivée de Pascal Moulin (ancien entraîneur de l'USO au milieu des années 2000) sur son banc à la fin du mois de Mars. Après avoir subi plusieurs grosses occasions dont une barre de Rivas au quart d'heure de jeu, l'USO ouvrait le score à la fin de la première mi-temps sur un exploit d'Adrian Dabasse (lire ci-dessous).

La seconde période fut également très compliquée, les Orléanais subissant les assauts adverses. Mais le navire a tenu bon dans la tempête. Vous savez ce qu'on dit : il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuer. Certes. Mais du côté de la Source ce soir, les joueurs peuvent souffler. Car avec cette victoire 1-0 contre le FBBP 01, les Jaune et Rouge confortent leur 6ème place au classement et prend le large par rapport à la zone de relégation !

L'homme du match

Qui d'autre à part Adrian Dabasse ? L'attaquant a signé sur la pelouse de La Source l'un des buts de la saison. Juste avant la mi-temps, il échange avec Stone Mambo dans le rond central. L'ancien joueur de Villefranche lève la tête et voit que Franck L'Hostis est un peu avancé. Adrian Dabasse décide alors de déclencher une frappe monumentale de 40 mètres. L'ancien portier orléanais essaye de courir vers sa cage mais se prend les pieds dans le tapis. Le ballon finit dans les filets et le score ne bougera plus.

La phrase du jour

"Je suis très satisfait et très soulagé. Depuis la déroute contre Martigues, ce groupe fait preuve de beaucoup de courage. On a eu beaucoup de moments compliqués donc vraiment c'est une grande satisfaction. J'ai une pensée pour Xavier Collin ce soir, parce que je sais ce que c'est que de perdre son métier en pleine saison. Je suis très reconnaissant envers l'US Orléans de m'avoir permis de me relancer" déclarait Nicolas Usaï après la rencontre.

Le chiffre du jour

44 : comme le nombre de points de l'US Orléans, à seulement trois journées de la fin du championnat. Le maintien n'est toujours pas assuré mathématiquement mais les hommes de Nicolas Usaï sont quasiment assurés d'évoluer en National la saison prochaine.