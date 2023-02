L'USO pas récompensée sur la pelouse de Versailles (3-2)

Une histoire de petits détails. Dans ce championnat de National, la moindre erreur se paie cash. Et cette défaite de l'USO sur la pelouse de Versailles en est la parfaite illustration. Les Orléanais ont démarré cette 20ème journée de championnat tambours battants, en s'installant dans la moitié de terrain adverse. Mais sur sa première action, le FC Versailles fait mouche avec Prunier (13ème). Quelques minutes plus tard, l'ancien international hollandais Jeremain Lens va commencer son festival en inscrivant le but du 2-0 sur une merveille de frappe enroulée.

En première partie de saison, l'USO aurait sans doute baissé la tête. Mais dans le stade Jean Bouin, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Goujon réduit l'écart juste avant le retour aux vestiaires. Et encore après le but du 3-1 suite au doublé de Jeremain Lens (60ème), aucun Jaune et Rouge n'a baissé la tête. Tout le monde a continué d'attaquer. Hountondji a de nouveau réduit l'écart (71ème). Les Orléanais ont poussé, dominé mais cela n'aura pas suffi. L'ultra-réalisme des Versaillais fut fatal. Et l'abnégation des hommes de Nicolas Usaï n'aura pas été récompensé. Rageant.

L'homme du match

Jeremain Lens compte 35 sélections avec les Pays-Bas et on comprend pourquoi. Son doublé (une frappe enroulée et un subtil piqué) sont à montrer dans toutes les écoles. Pas le plus rapide mais toujours juste techniquement. Sans doute le meilleure joueur de ce championnat lorsqu'il est à son meilleur niveau. Côté USO, Steve Solvet a livré un super match dans l'entrejeu, lui qui avait été placé en sentinelle devant la défense.

La phrase du jour

"C'est dur, vraiment. On fait preuve de naïveté sur le premier et le troisième but. Dans le jeu, nous avons été bons, entreprenants. Il y a des matches comme ça. Les garçons sont allés jusqu'au bout d'eux-mêmes. Il y a une telle frustration que ça laisse un goût amer", confiait Nicolas Usaï après la rencontre, lui qui connaît sa première défaite sur le banc de l'USO.

Le chiffre du jour

Trois : pour la première fois cette saison, l'USO a encaissé trois buts.