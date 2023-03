L'USO plie à domicile face au Stade briochin (1-3)

On appelle ça un coup de massue. En bonne et due forme. Alors que l'USO restait sur des prestations abouties dans son stade (les Orléanais n'y avaient pas perdu depuis le début de l'année 2023), ce match face à Saint-Brieuc ressemble à s'y méprendre à des rencontres vues lors de la première partie du championnat. Les hommes de Nicolas Usaï avaient fait le plus dur à l'heure de jeu, grâce à l'ouverture du score de N'Diaye, qui signait son premier but depuis son arrivée dans le Loiret.

Derrière, paradoxalement, ce sont les Bretons qui ont pris le match à leurs comptes. Une première banderille à la 75ème pour remettre les deux équipes à égalité, puis deux coups de fusil dans les dernières minutes. Cette défaite, c'est une très mauvaise opération pour l'US Orléans, qui voit la zone de relégation se rapprocher. Les Jaune et Rouge restent 8èmes de National mais à seulement deux points du premier relégable.

L'homme du match

Marvin Elimbi a sorti une prestation sérieuse pour son retour dans l'équipe-type. Avec les quatre matches de suspension de Stone Mambo, le joueur prêté par le RC Strasbourg a montré qu'il pouvait être une alternative crédible en défense centrale pour les prochaines semaines.

La phrase du jour

"On joue le maintien. On joue le maintien ! Je le répète au cas où certains joueurs l'ont oublié. Les équipes de tête sont trop loin. Je suis très énervé ce soir" analysait froidement Nicolas Usaï après le coup de sifflet final.

Le chiffre du jour

5 : c'est la cinquième défaite de la saison pour l'USO.