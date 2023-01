L'USO remporte le match de la peur face à Nancy (0-1)

C'était un match à ne pas perdre. Dans ce duel de mal-classés entre l'USO et l'AS Nancy Lorraine, respectivement 10 et 12ème de National au coup d'envoi, l'enjeu était simple : gloire au vainqueur et malheur au vaincu. Pour cette 18ème journée de championnat, Nicolas Usaï repartait sur le 4-2-3-1 aperçu face à Dunkerque la semaine passée, pour avoir le plus de solutions offensives possibles. En première mi-temps, les Orléanais n'ont pas eu beaucoup d'occasions pourtant. Juste une à vrai dire : à la 32ème, Berthier lance Hountondji sur la droite. La recrue centre tout de suite au premier poteau pour trouver Adrian Dabasse, qui termine tranquillement du plat du pied.

Au retour des vestiaires, l'USO a essayé de doubler la mise. Hountondji n'était pas loin à l'heure du jeu, sur une très belle tête stoppée par Sourzac. La tension montait d'un cran quelques minutes plus tard, après l'expulsion de Baptiste Etcheverria pour un deuxième jaune. Les Jaune et Rouge avaient par la suite beaucoup de ballons de contre-attaque. Malheureusement, les hommes de Nicolas Usaï ne parvenaient pas les exploiter. Sans conséquence derrière heureusement, car les Nancéiens avaient beau poussé, ils n'inquiétaient pas Vincent Viot. Score final : 1-0. L'USO n'avait plus gagné depuis début novembre, n'avait plus gagné à l'extérieur depuis le fin août. Gloire au vainqueur orléanais donc, qui remonte à la 9ème place et prend (un peu) ses distances avec la zone de relégation.

L'homme du match

Comme face à Dunkerque la semaine passée, Steve Solvet a livré une performance taille XXL en défense centrale. Impérial dans les airs, il a intercepté un nombre incalculable de passes. L'ancien joueur de Sète monte en puissance. Il faut noter également le bon premier match d'Andréas Hountondji sous les couleurs orléanaises. Percussion, vitesse, dribble : l'attaquant prêté par le SM Caen n'a pas tout réussi mais a beaucoup tenté. Cette audace a payé, puisqu'il est passeur décisif sur le but d'A.Dabasse.

La phrase du jour

"On a eu une semaine très difficile, on ne s'est quasiment pas entraîné à cause de la neige. Mais j'ai dis à mes joueurs de ne pas se cacher derrière ça. Tout n'a pas été parfait, mais y a eu une très belle abnégation de la part du groupe, j'en suis très satisfait"confiait Nicolas Usaï après la rencontre, lui qui décroche sa première victoire depuis sa prise en poste.

Le chiffre du jour

4 : l'US Orléans décroche sa quatrième victoire de la saison sur la pelouse de Nancy. Et elle fait du bien, beaucoup de bien même.