L'USO retombe dans ses travers face au Puy Foot (1-2)

L'USO semblait guérie, ou du moins en phase de rémission depuis quelques semaines. Mais pour ce dernier match de l'année 2022 à domicile, certains symptômes ont ressurgi dans le collectif orléanais. Des imprécisions, un manque de rythme dans les transmissions et une absence de révolte lorsque le scénario s'inverse défavorablement. Pourtant, tout avait bien commencé face au Puy-en-Velay, le 16ème de National. Vers la 10ème minute, N'Diaye n'était pas loin d'inscrire le but de l'année sur une reprise de volée de 25 mètres. La lumière vient finalement d'Oumar Gassama, l'une des rares satisfactions du soir. Sur un ballon mal dégagé par la défense ponote, l'ancien attaquant de Saint-Jean-le-Blanc envoie une demi-volée imparable du gauche pour ouvrir le score au quart d'heure de jeu. Son premier but sous les couleurs orléanaises.

Derrière, Mambo aurait pu doubler la mise sur une belle tête qui passe juste au-dessus. L'USO, à ce moment-là, contrôle le match. Mais sur leur première véritable action, les auvergnats égalisent dès la 23ème minute par l'attaquant tunisien Ben Fredj. Un partout à la mi-temps donc. Un score logique, avec des débats équilibrés. En seconde mi-temps, les Orléanais repartent sur un mauvais rythme, avec beaucoup plus de déchets dans le jeu. Ils se font punir à la 66ème sur un but casquette. Le score en restera là, malgré les nombreux changement de Xavier Collin (N'Joh, Lepaul, Berthier, Allée), qui n'auront pas apporté grand chose. L'USO concède sa deuxième défaite de la saison contre un adversaire qui n'avait plus gagné depuis le 9 septembre. La zone de relégation est désormais bien plus proche que le wagon de tête emmené par Concarneau.

L'homme du match

On retiendra le premier but orléanais d'Oumar Gassama, qui vient récompenser les bons matches de l'ancien joueur de Saint-Jean-le-Blanc depuis son arrivée sous les ordres de Xavier Collin. Sinon l'homme du match est à chercher du côté du Puy, avec en tête de gondole le buteur Ben Fredj et l'ailier Rivera, très généreux et souvent justes techniquement.

La phrase du jour

Elle est du capitaine orléanais Nicolas Saint-Ruf, dépité après la rencontre : "Celle-là, elle fait mal, elle fait mal à la tête. On s'est mis en difficulté tout seul après une bonne entame. J'ai pas senti de révolte dans le groupe après le deuxième but, il n'y avait pas cette grinta pour revenir au score."

Le chiffre du jour

1 : il y a un point d'écart entre l'US Orléans, 10ème, et Châteauroux, 13ème et premier relégable.