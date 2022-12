L'USO termine l'année 2022 par une défaite face au Mans (2-0)

Le coup de pression de Philippe Boutron n'aura pas eu l'effet escompté. La veille du déplacement sur la pelouse du Mans, le président de l'USO est venu dans les vestiaires pour rappeler l'importance de terminer l'année 2022 sur une bonne note. Résultat : une défaite méritée, la troisième cette saison, au terme d'un match qui ressemble à beaucoup d'autres. Les Orléanais se sont montrés intéressants à certains moments, pour s'approcher des trente derniers mètres manceaux. Derrière, difficile de trouver une action franche pour les hommes de Xavier Collin, si ce n'est cette frappe croisée d'Esteban Lepaul à l'heure de jeu.

L'ouverture du score rapide (7ème minute) du Mans FC sur corner a fait mal. Les débats se sont quelque peu équilibrés mais le danger est toujours venu des Sang et Or : cette barre de Boubaya à la 30ème, les actions en cascade durant la deuxième mi-temps, après le second but de Cervantès. Comme trop souvent, les Jaune et Rouge n'ont jamais semblé en mesure d'inverser un scénario défavorable. Ils auraient même pu prendre une correction vu l'accumulation de situations chaudes en fin de rencontre. L'impression laissée par cette moitié de saison, c'est celle d'une équipe qui lutte pour son maintien, pas celle d'un collectif visant la montée. Le classement en témoigne, tout comme les contenus des rencontres. Inquiétant.

L'homme du match

La trentaine de membres des Drouguis qui ont fait le déplacement et qui se sont fait entendre dans un stade joliment garni. Certains courageux ont même passé la deuxième mi-temps en enlevant le haut, alors que le thermomètre n'était pas loin d'afficher des températures négatives dans la Sarthe. Chapeau !

La phrase du jour

"On a été battus par une équipe bien meilleure que nous. Nos défauts se sont encore plus vus. On est à notre place car nous sommes moyens. Si je me sens danger ? Faudrait être maso pour penser le contraire. Bien sûr que je me sens en danger vu les résultats. Les dirigeants ont des attentes" confiait Xavier Collin à la fin de la rencontre. Le tacticien orléanais qui semble plus que jamais sur la sellette.

Le chiffre du jour

19 : comme le nombre de points glanés par l'USO à la mi-saison, bien loin de l'objectif fixé par le staff qui voulait 27 points avant d'entamer la trêve hivernale. Pari raté.