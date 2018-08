Deux Icaunais participent du 20 au 26 août aux championnats du monde de foot freestyle à Prague. Alexane et Jordan Meunier, 18 et 25 ans, sont frères et soeurs, ils habitent Villeneuve sur Yonne et font partie des quarante compétiteurs Français. Pour Jordan le freestyle est même devenu son métier.

Vous lui donnez un ballon, il le fait passer des pieds à la tête, rouler sur les bras et fait un salto arrière avec. Jordan Meunier est déjà auréolé d'un titre de vice-champion du monde (en show à deux). Pour lui tout a commencé par des vidéos sur internet : " juste tombé par hasard sur une vidéo en Gautier Fayolle, ça m'a tout de suite plu. Je suis sorti dans mon jardin, j'ai essayé deux trois figures et là, j'ai su que c'est le sport qui allait me rendre heureux."

Plus de 700.000 abonnés sur Youtube

Huit ans plus tard, c'est lui qui fait des vidéos avec 700.000 abonnés sur Youtube. "J'ai eu la chance d'intégrer l'équipe la plus titrée au monde, qui est Footstyle, une équipe française. On s'est professionnalisé et maintenant nous tournons partout pour faire des démonstrations. Cela peut être des événements culturels, des soirées d'entreprise, les barmitzva, les MJC, etc."

L'équipe a également été sponsorisée par une célèbre de marque de sport pendant un an. Mais Jordan Meunier voudrait aussi développer la dimension artistique du foot freestyle : "à terme j'aimerais bien monter un numéro incroyable, que je pourrais proposer à des compagnies de cirque, comme le Cirque du soleil."

Séan Garnier, l'un des Icaunais les plus connus au monde

Jordan Meunier se rêve un avenir comme celui de Séan Garnier, né à Sens et qui est devenu l'un des Icaunais les plus connus au monde : "il a été champion du monde en 2008, on le voit beaucoup à la télé, c'est vraiment une icône, le symbole du freestyle mondial. Il m'a souvent encouragé et j'espère avoir un aussi beau parcours." Et pour ça un podium au championnat du monde serait une bonne chose.

A 18 ans, sa soeur, Alexane Meunier se lance tout juste dans le foot freestyle, mais travaille déjà avec son frère autour d'un numéro créé en commun.