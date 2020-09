Exploit du Rc Lens qui bat le PSG 1 0 pour le retour de la L1 à Bollaert

Lens a su se montrer patient

C'est une tradition en L1, les adversaires du PSG savent qu'il n'auront pas d'autre choix que de courir très longtemps derrière le ballon. Franck Haise et ses joueurs avaient bien intégré cette donnée tactique, faisant le dos rond une grande partie de la rencontre. La suffisance parisienne les a ensuite bien aidés, l'inexpérimenté gardien polonais, Bulka, voulant la jouer comme Verratti en ratant une relançant depuis sa surface de réparation plein axe un ballon depuis sa surface de réparation. Ganago n'en demandait pas tant.

Ganago, auteur de son 3ème but contre le PSG, récompensé

Cette bourde a permis à Ganago, d'inscrire, d'une puissante frappe du droit sous la barre transversale, son premier but en L1 (57ème) sous ses nouvelles couleurs, le tout après avoir touché le poteau en première poteau (17ème) "J’avais besoin de plus de confiance, aujourd’hui je l’ai. Je vais continuer à travailler pour progresser encore. Je suis content d’être là, je me sens bien ici et j’espère faire beaucoup de choses. J’ai envie de franchir un cap, c’est le moment de tout donner, de faire beaucoup de sacrifice"

Ganago le jour de sa signature au RC Lens - ganago Instagram

Pérez et Banza : les choix gagnant de Haise

Avec 2 matches à jouer en 4 jours, Haise avait fait le choix de laisser sur le banc de touche son capitaine Cahuzac, qui avait souffert de l'épaule ces derniers jours, et son buteur Sotoca. Au coup d'envoi Pérez était donc aligné dans l'entrejeu avec Doucouré et en pointe Ganago a pu compter sur le soutien de Banza qui avait enfin retrouvé le chemin des filets face à Charleroi la semaine dernière pour la première fois depuis le début de la préparation. Les deux joueurs ont répondu aux attentes leur coach : "Je ne peux qu’être fier de mon groupe et des supporters. 5 000 à Lens, ce n’est pas 5 000 comme partout. On a vraiment apprécié ce soutien, c’était vraiment très fort."