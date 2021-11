L1 : Florent Ghisolfi nous emmène dans les coulisses du mercato lensois

L'occasion était donc belle de revenir sur sa belle inspiration de faire de Franck Haise, alors entraîneur de la réserve, le coach de l'équipe première. Florent Ghisolfi est également revenu sur le transfert inattendu de Seko Fofana, qu'il compare volontiers à Zlatan Ibrahimovic. Il a aussi raconté pourquoi le club italien de l'Atalanta Bergame était un exemple à suivre.

La trouvaille Franck Haise

"La formation ne forme pas que des joueurs. On avait la chance d’avoir à la formation d’avoir un homme et un coach comme Haise. Ce n’était pas difficile pour moi de constater qu’il avait les qualités pour manager l’équipe première. J’ai mis toute ma détermination pour convaincre Arnaud Pouille (directeur général) et Joseph Oughourlian (propriétaire du club). On a très vite été sur la même longueur d’onde .

L'Atalanta Bergame : un exemple à suivre

"On a des objectifs. Je ne dis pas qu’on vise la C1. Aujourd'hui il faut en priorité qu’on continue d'avancer dans la structuration du club. Des clubs ont réussi à s’installer au très haut niveau. L'exemple de l’Atalanta Bergame qui, année après année, s’est installé dans le haut du classement du Campionnato. Le club italien a créé de la valeur sur ses joueurs. Il a développé de nouvelles ressources financières. Il évolue depuis plusieurs saisons en haut de l'affiche et il joue la C1. Nous n’en sommes pas là mais c’est motivant pour la suite."

Seko Fofana, le Zlatan du RC Lens

J’ai toujours dit que son recrutement validerait le projet de Lens en L1. A l’image de Paris qui a construit le grand PSG en recrutant Zlatan Ibrahimovic. Pouvoir attirer Seko Fofana a marqué notre ambition de s’installer en L1 sur la durée. Il a eu le feeling. Son instinct l’a emmené à Lens. Dans quel club pourrait- il être autant valorisé? Tout le monde a été convaincu mais le dossier a été compliqué. Au final ce fut un dossier incroyable en émotion.

Lens est encore un petit, mais Lens n'a peur de personne

Nos joueurs forment un vrai collectif. Ils ont du courage du coeur du respect. j’aime à dire que nous devons respecter tout le monde, parce qu’on est petit , on est lens, on est encore petit mais on ne doit avoir peur de personne et ces joueurs n’ont peur de personne.