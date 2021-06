L1: Franck Haise prolonge son contrat d'un an avec le RC Lens

L'entraîneur lensois, qui est encore en vacances, va prolonger son contrat d'un an avec les Sang et Or. Il sera donc désormais lié avec le club artésien jusqu'en 2023. Une prolongation accompagnée d'une revalorisation salariale sur laquelle le club, bien entendu n'a pas communiqué.