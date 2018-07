Bordeaux, France

Il n'était pas à l'entraînement ce lundi matin et n'avait pas participé aux matches amicaux avec les Girondins. C'est donc officiel. L'ailier brésilien de Bordeaux, Malcom, cible de nombreux clubs européens cet été, va s'engager avec l'AS Rome pour une durée de cinq ans, après "l'accord de principe" trouvé entre les deux clubs, a indique le club des Girondins dans un communiqué.

Le FC Girondins de Bordeaux vous informe qu’un accord a été trouvé, sous réserve de la signature des documents administratifs, avec l’AS Roma pour le transfert de Malcom. pic.twitter.com/A6AX2WKovl — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 23, 2018

Malcom doit passer ce mercredi sa visite médicale dans la capitale italienne avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers en tournée aux Etats-Unis.

Le montant du transfert du Brésilien de 21 ans n'a pas été communiqué mais les discussions entamées jeudi entre les deux clubs portaient sur un transfert de l'ordre de 38 à 40 millions d'euros bonus compris.

Son statut d'extra-communautaire et de non international A a freiné certains clubs de Premier League pour l'engager car il devait obtenir un permis de travail pour jouer en Angleterre. Malcom était arrivé en janvier 2016 à Bordeaux en provenance des Corinthians auréolé d'un titre de champion du Brésil et d'une participation au Mondial U20 (finaliste).

En deux saisons et demie, Malcom a disputé 86 matches pour 23 buts inscrits et 16 passes décisives.