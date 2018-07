Bordeaux, France

Les Girondins de Bordeaux et le Barça sont tombés d'accord ce mardi soir pour le transfert définitif de Malcom l'ailier brésilien de 21 ans pour une durée de cinq ans. "Le FC Barcelone et les Girondins de Bordeaux ont conclu le transfert du joueur Malcom Filipe Silva de Oliveira. Le coût de l'opération sera de 41 millions d'euros plus un million de bonus", annonce le Barça, dans un communiqué.

86 matches, 23 buts et 16 passes décisives

Depuis six mois, Malcom était annoncé aux quatre coins de l'Europe. Après un faux départ avant-hier soir à l'AS Roma, c'est finalement le Barça qui s'adjuge ses services. Les supporteurs bordelais garderont le souvenir d'un attaquant magnifique, laissant une carte de visite de 86 matches, 23 buts et 16 passes décisives, mais aussi d'un joueur déconcertant. Il était arrivé au Haillan lors de la saison 2016-2017, et après l'élimination prématurée face aux Hongrois de Vidéoton l'an dernier, Malcom avait commencé à se poser des questions sur son avenir. Le club ne voulait pas le vendre et l’entraîneur de l'époque Jocelyn Gourvennec était parvenu à le convaincre de rester.

Des selfies avec Neymar

Brillant avec son pied gauche signant des buts venus d'ailleurs, Malcom a aussi multiplié les fautes de goût. : des selfies avec Neymar alors que l'équipe girondine vient de subir un véritable affront à Paris, puis des vidéos postées sur les réseaux sociaux avec un grand sourire alors que son équipe ne gagnait plus.

Cinq millions d'euros de salaires ?

Selon la presse italienne, la Roma, dont la première offre lundi tournait autour de 36 millions d'euros bonus compris, a fait un effort pour s'aligner sur la proposition tardive de Barcelone estimée à 41 millions d'euros. Mais c'est bien le club de Lionel Messi, qui avait fait de Malcom sa priorité après l'échec de ses négociations avec le Brésilien de Chelsea Willian, qui a fini par convaincre le gaucher bordelais, dont le salaire en Catalogne pourrait atteindre les 5 millions d'euros.