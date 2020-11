L1 (J10) : Après l'exploit de Milan le LOSC veut enchaîner à Brest

Christophe Galtier sait que son équipe n'a pas d'autre choix que de gagner si elle veut continuer à rester à une distance respectable de l'intouchable PSG. "Nous avons affronté deux belles équipes, Nice et Lyon, mais sur ces rencontres, je considère que nous avons perdu deux points, il va donc falloir aller les chercher ailleurs. Nous pouvons le faire, mais attention à cette équipe de Brest qui est bien organisée et très joueuse."

Si on reste sur les compliments, on sera en danger

L'entraîneur lillois qui s'est évertué ces dernières heures à alerter ses joueurs: "la victoire à Milan fait désormais partie du passé. Le présent c'est Brest. Si on pense encore aux compliments reçus jeudi soir, nous serons en danger." Son défenseur latéral Jérémy Pied a bien reçu le message. "On est redescendu de notre petit nuage. on s'attend à un match compliqué à Brest. la Ligue Europa c'est fini, et ce n'était qu'un match, nous ne sommes pas qualifiés, nous n'avons rien gagné."

Yazici met la pression sur son coach pour débuter

Le coach nordiste n'a pas donné d'indice ce samedi sur la composition de son onze qui débutera à Francis Le Blé. Il a juste raconté son dernier échange avec le turc Yazici, triple buteur à deux reprises en Ligue Europa." Il est venu me voir samedi matin , et il m'a dit, coach, malgré mon nouveau triplé, je sais que je vais débuter sur le banc. Je l'ai regardé et je lui ai répondu par un sourire".

Le Turc pourrait se voir récompensé d'une première titularisation en L1 aux cotés du grand frère Burak Yilmaz. IKoné et Bamba devraient animer les couloirs en l'absence de Araujo toujours en délicatesse avec une cheville. Xeka devrait enchaîner une nouvelle titularisation pour épauler Renato Sanches au milieu de terrain.