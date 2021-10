L1 (J10) : Lens se déplace à Montpellier pour conserver sa 2ème place

Franck Haise sera privé de plusieurs cadres pour ce déplacement à Montpellier. Médina est suspendu, Haïdara soigne ses adducteurs et Kakuta ressent une gène à la cuisse. Comme à Marseille, les jeunes Wooh, en défense centrale, et Pereira Da Costa, dans le rôle de meneur de jeu, devraient débuter la rencontre.

La décla : "Cette équipe de Montpellier est dangereuse"

L'entraîneur lensois sait que ces joueurs devront être très vigilants face à une formation en reconstruction après les départ de Der Zakarian, Delort, Laborde, Hilton et Congré mais qui est actuellement la 3ème attaque de L1, à égalité avec le Racing : " cette équipe a des bases dans l'animation offensive, elle a recruté des joueurs intéressants. C'est une formation très dangereuse à domcile et qui marque beaucoup de buts.

La stat : Lens, l'égal du PSG

Les lensois ont rivalisé avec les stars parisiennes lors du dernier enchaînement de matchs de L1 entre les trêves internationales de septembre et octobre. Les 2 formations ont décroché 12 points en 5 journées. Lens s'est incliné face à Strasbourg et a signé des succès contre Lille, Bordeaux, Marseille et Reims. De leur côté, Monaco et Nice ont décroché 10 points, Nantes, Lille et Lorient 9 points.

Le joueur : Florian Sotoca, le lensois le plus décisif

Critiqué en début de saison pour son manque de "stats" face au but, l'attaquant artésien a éteint tout débat lors des 2 dernières journées. Auteur d'un but et de 3 passes décisives lors de la réception de Reims (1P) et du déplacement à Marseille (1b et 2P), il est aujourd'hui le lensois le plus décisif offensivement, au même titre que le polonais Frankowski. Les 2 joueurs ont déjà signés 3 buts et 2 passes depuis la reprise de la Ligue 1. Sotoca l'admet, il doit être plus tueur devant le but, mais pas question pour autant de réduire son influence dans la construction du jeu lensois.

La compo France Bleu Nord : Médina, Haïdara, Kakuta forfaits

Leca - Gradit Danso Wooh - Clauss Fofana Doucouré Frankowski - Pereira Da Costa - Sotoca Kalimuendo