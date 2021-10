L1 (J10) : Lille se déplace à Clermont pour la passe de 4

Pour ce match, Jocelyn Gourvennec est confronté à un véritable casse-tête offensif. Yilmaz est suspendu, quant à Weah et David, les deux attaquants sont rentrés tardivement dans le Nord après avoir joué avec leurs sélections nationales. Le coach lillois devra se passer aussi de Reinildo, lui aussi suspendu, mais pourrait aligner dans son onze de départ, Renato Sanches et Bamba.

La décla : "les états d'âmes estivaux ont disparu

Jocelyn Gourvennec espère que ses joueurs sauront respecter la nouvelle ligne de conduite suivie lors des dernières sorties en L1 : "On a bien corrigé le tir en championnat. On s’est replacé dans le haut du tableau. On doit garder notre solidarité et cette énergie qu’on met dans les matchs . Nous n’avons plus les états d’âme de l’été. On a retrouvé de l’équilibre. On dot à la fois cultiver cela tout en se disant que pour le moment nous n’avons rien fait."

Jocelyn Gourvennec sera prudent avec Renato Sanches Copier

Le joueur à suivre : Gudmundsson pour une 2ème titularisation en L1 ?

Arrivée cet été en provenance du championnat néerlandais, le latéral suédois, âgé de 22 ans, va profiter de l'absence de Reinildo pour débuter une 2ème match de championnat. Titulaire en Ligue des champions à Salzbourg, l'ancien joueur de Groningen a réalisé une entrée très intéressante face à l'OM il y a 2 semaines. IL aura l'occasion de démontrer sur la pelouse clermontoise qu'il peut être plus qu'une doublure de l'international mozambicain.

La stat : En quête d'un 4ème succès de rang

Les lillois ont retrouvé le sourire après un début de championnat inquiétant. Ils viennent d'enchaîner 3 victoires consécutives : Contre Reims 2-1, à Strasbourg 2-1 et devant l'OM 2-0. Un enchaînement positif que le club n'avait plus connu depuis février 2021. Sous les ordres de Christophe Galtier, le LOSC avait alors signé 6 victoires de rang en L1 entre le 9 janvier et le 7 février (Nîmes 1-0, Reims 2-1, Rennes 1-0, Dijon 1-0, Bordeaux 3-0, Nantes 2-0).

Le onze France Bleu Nord : Botman forfait

Grbic - Celik, Fonte, Djalo, Gudmundsson - Sanches ou Ikoné, André, Xeka, Bamba - Weah, Ikoné ou Yazici

Le néerlandais Sven Botman a dû déclarer forfait pour cette rencontre. Il a été ménagé par son entraîneur. Mardi, il avait été sorti par le sélectionneur de l'équipe espoir des Pays-Bas à la 60ème minute de jeu: "certains joueurs de notre sélection jouent peu et d'autres beaucoup plus."