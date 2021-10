L1 (J11) : Lille à la relance face à Brest ?

Le LOSC accueille Brest à 21 heures. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord. Les nordistes doivent absolument se relancer après deux résultats décevants en championnat et en Ligue des champions.

Yilmaz attend un but en L1 depuis plus d'un mois

La belle série de 3 victoires en L1 est déjà loin. Depuis le séduisant succès face à Marseille acquis le 4 octobre sur le score de 2-0, les Dogues sont retombés dans leurs travers. Battu logiquement par Clermont 1-0 samedi dernier, les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont dans la foulée concédé un nul, 0-0, face aux espagnols de Séville, mercredi, en ne se procurant qu'une seule vraie occasion dans le match, à savoir une frappe de Renato Sanches sur le gardien adverse.

La décla : Oublier Clermont

Jocelyn Gourvennec sait qu'il a besoin impérativement des 3 points ce samedi soir afin de ne pas prendre de retard dans la course aux places européennes : “Tous les matches sont importants quand on veut être dans le haut de tableau. On a eu un non match à Clermont. On a besoin de se relancer pour retrouver une dynamique. Il est important de se rapprocher du niveau de Marseille."

Jocelyn Gourvennec veut retrouver le LOSC tombeur de Marseille Copier

Le joueur : Yilmaz réduit au silence en L1

Burak Yilmaz reste incontournable à la pointe de l'attaque nordiste. Le turc auteur de seulement 2 buts en championnat reste le 2ème meilleur buteur du club en L1 derrière David qui a trouvé 6 fois le chemin des filets. Suspendu samedi dernier à Clermont, Yilmaz attend avec impatience de marquer de nouveau en championnat. Il n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 9 septembre et la défaite à Lorient 2-1, soit 5 matches de L1 sans fêter un but.

Le chiffre : Brest la dernière bête noire

Le club breton est actuellement en grande difficulté en championnat. La formation de Michel Der Zakarian n'a toujours pas gagné le moindre match de L1. Brest n'a pris que 5 points en 10 matches. Seul point positif, anecdotique je vous l'avoue, Brest est la seule équipe avec Saint-Etienne qui n'a pas été battue par les champions de France en 2021-2022. A l'aller, Brest s'était imposé 3 buts à 2 avant de décrocher le point du nul à Pierre Mauroy.

La compo "France Bleu Nord" : Retour de Xeka dans le onze ?

Plusieurs lillois pourraient souffler avec l'enchaînement des rencontres. Les lillois vont disputer ce samedi leur 3ème match en 8 jours. Bamba, Onana et Sanches pourraient donc débuter sur le banc

Grbic - Celik Fonte Djalo Reinildo - Ikoné André Xeka Gomes - Yilmaz David