Ligue 1 (J12) : Lille prêt pour un nouvel exploit au Parc des Princes ?

Lille affronte le PSG à partir de 21H pour le compte de la 12ème journée de championnat. Battus à Clermont et tenus en échec par Brest à domicile, les Nordistes n'ont pas préparé ce déplacement périlleux dans les meilleures conditions. Mais l'exploit est possible.

Pour ce défi de taille sur la pelouse du Parc des Princes, Jocelyn Gourvennec attend une réaction d'orgueil de la part de sa formation qui a déçu ses supporters en perdant à Clermont avant de concéder un résultat nul à Pierre Mauroy face à Brest. Pour surprendre le PSG l'entraîneur lillois pourrait changer de système. Il évoqué, ce mercredi, l'idée d'aligner un milieu à trois pour être plus compacte. En l'absence d'André suspendu, on peut imaginer Xeka évoluer en sentinelle avec devant lui la paire Onana-Sanches.

La décla : Fonte ne connaît pas la peur

Un match que le capitaine lillois, José Fonte, a hâte de disputer : " Je n'ai pas peur de jouer contre Paris car dans les grands matches nous avons toujours répondu présents. J'ai en tête le Trophée des Champions remporté déjà contre le PSG ou encore le match à domicile contre Marseille et les deux rencontres en ligue des champions face à Wolfsburg et Séville. A nous d'être prêts mentalement."

José Fonte ne baissera pas la tête face au PSG Copier

Le joueur à suivre : Jonathan Bamba ou son fantôme ?

Le milieu de terrain offensif lillois voudra se servir de ce match pour montrer qu'il n'a pas perdu ces qualités qui faisaient de lui un des joueurs moteurs sous l'ère Christophe Galtier. Depuis le début de la saison l'ancien stéphanois a été aligné à 6 reprises en L1. Il n'a toujours pas marqué le moindre but ni offert de passes décisives. Circonstance atténuante importante, il a été écarté des terrains pendant plus d'un mois à cause d'une blessure à la cuisse. Il a ainsi raté 5 matches de championnat. Pour la petite histoire, Jonathan Bamba, qui va disputer son 136ème match avec le LOSC, n'a plus marqué en L1 depuis le 17 janvier dernier, le soir d'un succès 2-1 contre Reims.

La stat d'avant-match : 3/3 pour Paris avant la C1

la statistique ne va pas rassurer les fans des Dogues. Le PSG n'a pas perdu le moindre point cette saison lors des 3 matches disputés en L1, tous à domicile, avant de retrouver la Ligue des Champions. Il avait d'abord dominé Clermont 4-0 avant son entrée en lice à Bruges. Il a ensuite fait plier Montpellier 2-0 avant le choc face à City. C'est ensuite Angers qui a chuté 2-1 au Parc des Princes avant les retrouvailles avec Leipzig. Un dernier match remporté grâce à penalty généreux transformé par Mbappé à la 87ème minute.

La compo "France Bleu Nord" : La tentation du 4-3-3 ?

Grbic - Celik, Fonte, Djalo, Reinildo ou Gudmundsson - Onana Xeka Sanches - Weah David Bamba