L1 (J13) : Lens défie Troyes sans Jean-Louis Leca suspendu

Les lensois voudront absolument effacer la frustration de cette dernière défaite à l'extérieur en montrant plus de rigueur défensive. Rétrogradés à la 4ème place après les victoires de Nice et Marseille, les Sang et Or vont avoir l'occasion dans les prochaines semaines de confirmer leur nouveau statut d'outsider européen. Après la réception de Troyes ce soir, ils se déplaceront à Brets avant d'accueillir Angers. 7 points récoltés sur ces 3 rencontres seraient les bienvenus.

La décla : Haise se méfie de Troyes

Mais Franck Haise sait que Lens partira avant ce match avec le statut de favori, mais il sait que la tâche ne sera pas aisé face à un promu costaud collectivement : " Ils ont une vraie organisation avec une défense à 3 ou à 5. C'est souvent un 541 avec une capacité à très vite se projeter vers l'avant. Cette formation est très habile dans le jeu de transition. Elle a de vrais principes. Elle maîtrise très bien ce qu'elle fait. Les derniers résultats (3 matches sans défaite contre Nice, Reims et Rennes) lui donne vraiment confiance. Sa belle série en cours ne me surprend pas."

Haise conscient que ce ne sera pas une partie de plaisir que de jouer Troyes Copier

Le Joueur : Farinez de retour dans le but lensois

Lens qui sera privé pour cette 13ème journée de son gardien Jean-Louis Leca, suspendu après avoir reçu un 3ème carton jaune lors de la victoire face à Metz il y a 2 semaines. Ce sera donc l'occasion de revoir dans le but lensois Wuilker Farinez. Le vénézuélien va disputer ses première minutes sous le maillot sang et or cette saison. Sa dernière apparition date du 1er mai dernier quand Lens avait été dominé 2 buts à 1 sur la pelouse du Parc. Malgré les deux buts encaissés Farinez avait réalisé un match plus que correct. Aujourd'hui il a logiquement la confiance de ses coéquipiers qui le voient briller au quotidien à l'entraînement.

Sur France Bleu Nord, les coéquipiers de Farinez confient être impressionnés par le jeune vénézuélien Copier

La stat d'avant match : 5 meilleurs buteurs à Lens

5 joueurs à Lens se partagent aujourd'hui le titre de meilleur buteur en L1. Kalimuendo, Saïd, Frankowski, Fofana et Ganago ont tous inscrits 3 buts depuis le début de la saison. Une vraie force pour le staff technique du RC Lens qui n'est pas aujourd'hui dépendant du rendement d'un seul attaquant. 10 joueurs artésiens ont trouvé le chemin des filets depuis le début du championnat. Lens est aujourd'hui, avec 21 buts inscrits en 12 matchs, la 4ème attaque de L1 derrière le PSG (26), Nice (23) et Strasbourg (22) et devant Lyon (20) et Marseille (20).

La compo France Bleu Nord : Sotoca sur le banc ?

Farinez - Gradit Danso Médina - Clauss Fofana Doucouré Frankowski - Saïd Kalimuendo Kakuta