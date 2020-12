L1(J13) : Moins de 3 jours après avoir battu Prague, Lille accueille Monaco pour un match au sommet

62 heures seulement après avoir battu le Sparta Prague en Ligue Europa, les joueurs lillois s'apprêtent à défier la meilleure équipe du moment en L1. La récupération entre les deux matches sera donc une donnée très importante pour Christophe Galtier et les dirigeants lillois qui ont demander la reprogrammation de cette rencontre en fin de journée, à 17h ou à 21H.

Le LOSC a mis la pression sur la LFP

Mais la LFP n'a pas accédé à la demande nordiste. "Je sais que composer le calendrier est un vrai casse-tête, confiait prudemment jeudi soir le coach lillois, nous avons essayé de faire changer l'horaire, mas sans réussir, c'est ainsi, mais c'est vrai il y a de grosses différences entre jouer à 13H et 21H." Le LOSC devra donc s'appuyer sur des joueurs qui seront capable d'enchaîner physiquement. Mais pour le milieu de terrain, Benjamin André, lui et ses coéquipiers sont en forme: "Je ne veux pas parler de fatigue car nous avons très bien terminé nos derniers matches, notamment contre Saint-Etienne et le Sparta Prague."

Benjamin André en pleine forme avant de défier Monaco Copier

Monaco en pleine forme, la menace Volland

Le LOSC va donc retrouver sur sa route une équipe en pleine forme. l'AS Monaco s'est replacée dans la roue du PSG , 23 points au compteur comme les lillois, après avoir signé 4 succès de rang devant Nîmes (3 0), le PSG (3 2), Nice (2 1) et Bordeaux (4 0) . Les attaquants monégasques emmenés par l'attaquant allemand Kevin Volland, auteur de 5 réalisations sur cette période, viennent d'inscrire 12 buts en 4 matches.

En plus de l'ancien joueur du Bayer Leverkusen, Niko Kovacs peut s'appuyer sur sa paire défensive Disasi Badiashile et un trio de créateurs, Fabregas Diop Gelson Martins. Sans oublier l'international français Ben Yedder qui vit une petite période de doutes puisqu'il n'a plus marqué en Ligue 1 depuis le 1er novembre

le onze lillois pressenti pour cette 13ème journé : Maignan - Djalo Fonte Botman Bradaric - Araujo Xeka André Bamba - Yilmaz David