L1 (J14) : Lille devra éviter le piège bordelais

Lille qui cherche à consolider sa 2ème place en L1 devra se méfier d'une équipe bordelaise qui semble avoir trouver la bonne carburation. Sous l'impulsion d'un nouveau coach, Jean-Louis Gasset, et d'un artiste retrouvé, Hatem Ben Arfa, les Girondins viennent de surprendre le PSG et Rennes.

Et pour ce match programmé à 17H, Christophe Galtier espérait relancer Renato Sanches, mais malheureusement après avoir sondé le joueur et le staff médical, l'entraîneur lillois a décidé de ne pas prendre de risque. Le joueur qui était présent sur le banc de touche jeudi soir à Glasgow soignait depuis début novembre une douleur aux ischio-jambiers. Il manquera donc un 7ème match consécutif avec le LOSC puisqu'on ne l'a pas revu sur une pelouse de l'hexagone depuis le 8 novembre et une défaite 3 2 à Brest, 3 jours après son récital européen face au Milan AC sur la pelouse de San Siro.

Jean-Louis Gasset dithyrambique

Le coach bordelais aura donc un souci en moins à gérer sur la pelouse de Pierre Mauroy. Mais pour Jean-Louis Gasset, le LOSC reste une place forte de la L1: "Quand Lille aligne son équipe-type, cette équipe joue selon moi l'un des plus beaux football actuellement. Et pour moi, il y a un phénomène, Burak Yilmaz. Pour moi c'est vraiment une découverte. J'aime la manière avec laquelle il emmène cette équipe."

Le danger Ben Arfa

Jean-Louis Gasset la joue modeste mais il sait que son travail en Gironde est en train de porter ses fruits. Son équipe reste sur 3 matches sans défaite. Les bordelais viennent de dominer Brest à domicile sur le score de 1 0, après avoir tenu en échec le PSG au Parc des Princes (2-2) et s'être imposés à Rennes (1 0) . 3 matches pendant lesquel Hatem Ben Arfa s'est montré insaisissable, avec à la clé 2 buts inscrits et une passe décisive.