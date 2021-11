L1 (J14) : Lille, privé de plusieurs cadres au coup d'envoi, en grand danger à Monaco ?

La trêve internationale a encore une fois porté préjudice au LOSC. Jocelyn Gourvennec sera privé au coup d'envoi en Principauté de Jonathan David et Thimothy Weah qui ne sont rentrés que la veille d'Amérique du Nord où ils disputaient des matchs des éliminatoires du Mondial 2022. L'entraîneur lillois devra aussi se passer du portugais Renato Sanches, du suédois Gabriel Gudmunsson et Jonathan Bamba qui ne faisaient pas partis du groupe publié ce jeudi soir. 3 forfaits de dernière minute que le club n'a pas expliqués.

La décla : "On doit hausser le niveau"

Pour exister en Principauté, Lille devra absolument retrouvé l'efficacité défensive et offensive. Le LOSC n'a marqué que 16 fois en 13 matches et a déjà encaissé 19 buts. "C'est vrai qu'on est distancé pour l'instant, mais Monaco et Lyon ont aussi pris du retard. Il ne faudra pas traîné en route. On doit faire mieux devant et derrière. Il faut renforcer l'esprit collectif, bien défendre et bien attaquer ensemble. Sur les 9 derniers matches de l'année on doit hausser le niveau"

La stat : 4 matchs sans succès en L1, ça faisait longtemps

Le LOSC doit absolument mettre fin à une série de quatre matchs en L1 sans le moindre succès, défaite à Clermont et Paris , partage des points à domicile avec Brest et Angers. Le club lillois n'avait plus vécu une telle période sans victoire depuis presque 3 ans : entre le 2 novembre et le 1er décembre avait enchaîné 4 rencontres sans s'imposer : PSG (1-2), Strasbourg (0-0), Nice (0-0) et Lyon (2-2). Quelques mois plus tôt, en fin de saison 2017-2018, dans la course au maintien, le LOSC avait même vécu une série cauchemardesque de 11 matches sans succès (7D et 4N).

Le joueur à suivre : Yazici à la relance ?

L'esthète turc pourrait profiter des retours tardifs de sélection de David et Weah pour débuter la rencontre associé à son compatriote Yilmaz. Yazici, qui n'a pas été appelé en sélection en novembre, n'a plus débuté le moindre match avec le LOSC depuis le 10 septembre et le déplacement à Lorient conclu par une défaite 2-1. Depuis, en L1, il n'est apparu qu'à 7 reprises en fin de match ne cumulant que 101 minutes de temps de jeu. Cette saison, il n'a marqué qu'un but (face à Montpellier lors de la 4ème journée) et n'a offert qu'une seule passe décisive (à Metz lors de la 1ère journée).

Le onze France Bleu Nord : Sans Sanches et Bamba

Grbic - Celik, Fonte, Djalo, Reinildo - Ikoné, André, Xeka, Bradaric ou Gomes ou Weah - Yazici, Yilmaz.