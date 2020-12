L1 (J15) : La 100ème de Christophe Galtier en L1 sur le banc lillois

L'exigeant Christophe Galtier a déjà prévenu ses joueurs. Cette journée anniversaire ne sera belle que si le LOSC s'impose sur la pelouse de Dijon ce mercredi soir. L'entraîneur lillois qui considère ce voyage en Bourgogne comme "un match piège" faisait quand même part dimanche soir, après la victoire 2 buts à 1 contre Bordeaux, de sa fierté de diriger cette équipe depuis bientôt 3 ans: " Quand on démarre une saison sur un banc on ne sait jamais si on va la finir. Et je ne sais pas encore si je vais la terminer. Le football réserve souvent des surprises, le plus souvent elles sont agréables. 100 matches, ce n'est pas anodin, je suis content et fier d'être l'entraîneur de cette équipe."

La 100ème de Galtier Copier

Faire oublier Marcelo Bielsa.

L'aventure lilloise a débuté le 22 décembre 2017. Ce jour-là, Christophe Galtier accepte officiellement le défi nordiste, à savoir, relancer une équipe qui s'est perdue sous les ordres de l'argentin Marcelo Bielsa arrivé durant l'été 2017. le LOSC est alors 18ème de L1. Christophe Galtier devra attendre les derniers instants de la saison pour obtenir le maintien.

L'ancien coach des Verts n'a d'ailleurs pas oublié le 6 mai 2018. Ce soir-là, Le LOSC dispute un match de la 36ème journée à Toulouse. A l'entame du dernier quart d'heure les Dogues sont menés 2 buts à 1 mais vont finalement retourner la situation sur des buts de Bissouma et de Pépé aux 80ème et 82ème minute de jeu.

Aujourd'hui le bilan de Christophe Galtier a la tête du LOSC est donc très positif. Au cours des 99 matches dirigés en L1, il a connu à 50 reprises la victoire, concédant 22 matches nuls et 27 défaites. Son équipe a inscrit 153 et en a encaissé 107.