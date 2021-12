L1 (J17): La parole aux supporters, Messi ne fait pas l'unanimité chez les fans du RC Lens

Depuis plusieurs jours, le débat fait rage dans la communauté du Racing Club de Lens autour de la présence de la star argentine. Les mordus du Racing ne veulent pas se focaliser sur la venue du Ballon d'Or. Pour d'autres, il faut savourer ces instants durant lesquels l'un des tous meilleurs joueurs de l'histoire du foot, si ce n'est le meilleur, foulera la pelouse de Bollaert.

Nous nous sommes donc immergés quelques heures dans le monde lensois des réseaux sociaux pour prendre la température du peuple lensois et recueillir quelques témoignages de supporters à quelques heures de la réception du PSG de Lionel Messi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Kevin: "Nous avons nos légendes, Keita, Vairelles, Diarra."

"Nous aussi nous avons eu nos légendes au RCL. Je pense à Seydou Keita, Alou Diarra ou Tony Vairelles. Ok, ils n’ont pas eu le Ballon d’or mais ils resteront des joueurs très importants dans l’histoire du club."

Kevin a ses stars à domicile Copier

Pierre: "Je pourrais dire à mes enfants que j'ai vu jouer Messi."

" Ce sera un superbe souvenir. Une bonne manière également de montrer au monde entier que Lens c’est un fond de jeu et un stade avec une ambiance exceptionnelle. Mais je sais que j'aurai cette chance de voir Messi. Plus tard je pourrais dire à mes enfants et mes petits- enfants que j’ai vu à Bollaert le meilleur joueur de l’histoire du foot en vrai, C’était à Lens et en plus on a gagné."

Pierre et des souvenirs pour le futu Copier

Jonathan "A Lens, Messi c'est Kakuta."

"Je m’en moque de Messi. Ici Messi c’est Kakuta, Mbappé c’est Kalimuendo."

Jonathan et tout pour Kakuta et Kalimuendo Copier

Fabien : "Quand il faudra le siffler, je n'hésiterai pas."

"Soyons honnêtes, c'est plus sympa de jouer le PSG que le PFC. Alors oui, ce n’est plus le grand Messi, mais ça reste Messi , un nom qui marquera l’histoire du foot à jamais. Mais ça reste un joueur du PSG et quand il faudra le siffler au point de corner je le sifflerai. C’est ce qu’on voulait quand on était en L2."

Fabien n'oubliera pas de siffler Messi Copier

Lorenzo : "Pour moi le Ballon d'or c'est Robbie Slater."

"Messi ne méritait pas le Ballon d’or. Benzema et Lewandowski ont été meilleurs en 2021. Pour moi, le Ballon d’Or c’est notre Robby Slater. Le type de joueur qu’on aime à Lens, il donne tout sur un terrain. Il représente à 100% le jeu à la lensoise. Bollaert l’avait adopté à l’époque. Il a été une idole pour de nombreux supporters lensois."

Lorenzo et la team Slater Copier

Marianne : "Le PSG, ce n'est pas le foot que j'aime."

"Lens-PSG, ce sont 2 football différents : d’un côté une bande de potes avec des valeurs de travail et de solidarité, de l’autre côté des individualité, de grands joueurs c’est certain, mais ce n’est pas le foot que j’aime. Je vais à Bollaert non pas pour voir Messi mais pour voir nos stars."

Marianne n'aime pas le bling bling Copier

Guillaume : "Il y a une forme de magie."

"On a mangé notre pain noir en L1. On se plaignait d’être humilié au Havre, de perdre à Caen. On voulait revenir dans l’élite On y est aujourd’hui. Pourquoi minimiserait-on tes choses en disant qu’on s’en moque? Tu ne peux pas dire : « Messi vient à Lens, on s’en tape». Je serai au stade pour supporter le Racing, mais voir des joueurs comme Messi que tu vois habituellement dans les magazine, il y a une forme de magie. Je ne pourrais pas insulter un tel joueur."

Guillaume heureux de profiter de grands moments à Bollaert Copier

Benjamin : "Moi, j'attends le LOSC."

"Je suis supporter depuis toujours, je suis abonné depuis 16 ans, j’ai 26 ans. Déjà revoir Lens à ce niveau-là, c’est magnifique. Voir Messi à Lens, je m’en moque. Je viens voir mes joueurs. Les stars des autres équipes ça me passe au-dessus. Lens-Angers ou Lens-Paris pour moi c’est pareil. A la limite l’adversaire que j’attends c’est Lille. Messi au stade ou à la TV c’est pareil."

Pour Benjamin, Fulgini ou Messi c'est pareil Copier

Martin : "Ce n'est plus le grand Messi."

"C’est une légende du foot. Un des 5 plus grands, voire le plus grand. C'est une opportunité unique de voir jouer. Mais après ce n’est pas le Messi qu’on a connu avec le grand Barca. Il a réalisé des choses fantastiques. Je vais profiter de ce moment."

POur Martin Messi est sur la fin Copier

Mathis "Je viens pour le Racing."

"Je ne viens pas que pour lui. Je n'ai connu quasiment que la L2. J’ai 20 ans. Rien que de vivre la L1, ça me fait plaisir. Messi c’est un bonus, oui, je vais prendre des photos. Mais je ne vais pas à Lens-Paris pour l’argentin, je viens pour le Racing."