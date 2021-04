L1 (J30) : Lens sans pression face à Lyon

Lens retrouve Bollaert ce samedi à 21H00 pour la réception de l'Olympique Lyonnais qui doit absolument s'imposer afin de ne pas perdre de terrain dans la course au titre par rapport à Lille et le PSG qui s'affrontent un peu plus tôt dans l'après-midi pour le compte de la 31ème journée.