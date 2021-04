Lens effectue un déplacement périlleux à Brest qui lutte toujours pour obtenir son maintien. La préparation lensoise a de nouveau été perturbée par 7 cas de Covid , au total, mais Badé Ganago et Mauricio ont fait le retour à l'entraînement ce samedi.

L1 (J33) : Chassé par Marseille et Rennes, Lens doit garder le rythme à Brest

La fin de semaine lensoise aura enfin permis de retrouver quelques sourires sur les visages artésiens. Le nouveau cluster, qui a sévi à la Gaillette, a touché 7 joueurs au cours des 12 derniers jours (Fofana, Badé, Ganago, Médina, Mauricio, Gradit et Traoré) mais hier 3 d'entre eux ont fait leur retour lors de séance collective. Badé Ganago et Mauricio sont donc du voyage à Brest Vendredi, Franck Haise confiait en conférence de presse qu'il était compliqué d'envisager les titulariser ce dimanche même s'ils ont tous eu un programme d'entretien et d'entraînement à suivre pendant leur période d'isolement.

L'enjeu : Garder le rythme imprimé par les poursuivants

A la descente de l'avion, qui l'emmenait à Brest, Franck Haise a sûrement pris connaissance du résultat de l'Olympique de Marseille. L'OM s'est imposé, ce samedi, face à Lorient (3-2) dans les arrêts de jeu sur une frappe de Pol Lirola. Un succès cet après-midi permettrait de reprendre une avance de 3 points sur les Olympiens et une marge de 4 longueurs sur le Stade Rennais de Bruno Genesio, vainqueur à Angers 3 buts à 0.

La décla : les textos Covid du "doc"

Vendredi, Franck Haise, qui fêtait la veille ses 50 ans, a confié avoir vécu une semaine particulière, l'oeil trop souvent rivé sur son téléphone dans l'attente des nouvelles du docteur du club: "On a fait des tests quotidiens et chaque jour j'espérais que le doc m'envoie un texto plutôt que de recevoir un appel de sa part. Quand il m'envoyait un SMS c'était bon signe, pas quand le téléphone sonnait."

Franck Haise et les appels du Doc Copier

Le joueur à suivre : Corentin Jean

L'attaquant de poche Corentin Jean pourrait une nouvelle fois profiter des absences pour débuter cette rencontre de la 33ème journée. Titulaire dimanche dernier face à Lorient, il a posé beaucoup de problèmes à l'arrière-garde des Merlus en provoquant un penalty et en inscrivant son premier but cette saison en L1. Il pourrait ce dimanche se voir offrir une 5ème titularisation lui qui n'a participé qu'à 18 matches de championnat cette saison. Dans la hiérarchie des attaquants, il est, cette saison , le numéro 5 derrière Sotoca Kalimuendo Ganago et Banza.

Corentin Jean et la confiance des "entrants" Copier

La joie de Corentin Jean, buteur face à Lorient © AFP - François Lo Presti

la stat d'avant-match : Brest en galère

Les bretons n'ont gagné aucun de leur 4 derniers matches en L1. Ils ont été accroché à domicile par Angers (1-1) et par Nîmes (0-0). A 6 journées de la fin, le maintien n'est pas encore acquis. Avec 36 points les joueurs d'Olivier Dall'Oglio ne possèdent que 6 points d'avance sur le barragiste. Privé de leur duo défensif, la paire Belkebla Lasne et de leur meneur de jeu, Faivre qui souffre des adducteurs, ils doivent absolument réaliser un résultat face au Racing, avant de retrouver Saint-Etienne et Nantes qui luttent également dans le bas de tableau.

la compo France Bleu Nord :

Leca - Michelin Fortes Haidara - Clauss Cahuzac Doucouré Boura - Kakuta - Kalimuendo Jean