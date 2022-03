L1 : Jonathan Clauss (Rc Lens) : "J'ai pleuré et depuis je vais mieux"

Après la victoire miraculeuse obtenue à Angers, Jonathan Clauss a pris le temps de revenir au micro de France Bleu Nord sur cette période de doutes qu'il a connue en fin d'année. Le latéral lensois l'avoue, il lui a fallu vider son sac avant de pouvoir repartir de l'avant.

Comment expliquer ce passage à vide pendant plusieurs semaines?

Ce n'était pas physique, c'était plus mental parce qu'il y a l'inconscient qui a joué sur beaucoup de choses. A un moment donné, il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de choses qu'on ne veut pas lire, mais qu'on lit quand même. (Beaucoup d’observateurs l’imaginaient en équipe de France). Et à un moment donné, même si moi je disais toujours que je ne m'intéresse pas aux choses, il y a des choses que l'inconscient prend en compte alors qu'on ne veut pas y porter d'attention. Il a fallu des discussions. Il a fallu du temps un peu, mais ça y est, je me retrouve aussi. je le répète, ce n'est pas la pression, c'est un surplus de nervosité, un surplus de stress que je ne me mettais pas d'habitude. Il fallait que je craque un peu et ça a été fait.

Comment as tu rebooté ton cerveau pour repartir de l’avant ?

Il faut pleurer. Je me forçais à ne pas le faire et j'en ai parlé avec ma copine. À un moment donné, elle m'a dit, mais il n'y a pas que les faibles qui pleurent. Ca m’a fait un bien fou. Et j'ai tellement bien dormi la nuit d'après que du coup, je me suis dit, la prochaine fois, je n’hésiterai pas à pleurer de nouveau.