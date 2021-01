L1: Le LOSC a appris à vivre sans Renato Sanches

Le milieu de terrain portugais, régulièrement absent pour blessures depuis le début de saison, est bien dans le groupe qui va défier Dijon ce dimanche. Mais il ne devrait pas débuter la rencontre. Le LOSC avec Xeka Soumaré et André a appris à vivre et à gagner sans lui.

Tout à l'heure face à Dijon, Christophe Galtier devrait aligner au milieu de terrain la paire Soumaré André. l'entraîneur lillois ne prendra aucun risque avec Renato Sanches qui a déjà manqué 13 matches sur blessures cette saison. Il ne veut surtout pas précipiter le retour dans le onze lillois de sa pépite portugaise car il aura besoin de lui à 100% dans les prochaines semaines avec notamment un enchaînement de 9 matches lors des 4 prochaines semaines.

Il a aussi conscience que son milieu de terrain, sans le portugais, a su répondre présent: "on connait tous la valeur intrinsèque de Renato et ce qu'il peut apporter à l'équipe mais on connaît aussi le parcours de l'équipe sans Renato . Pendant cette période, Soumaré Xeka et André ont été omniprésents et ont su augmenter leur niveau de jeu pour rendre l'équipe performante. C'est bien pour eux et c'est rassurant pour moi. Ca va nous aider dans les prochaines semaines qui seront très chargées"

La saison de Renato Sanches en chiffres