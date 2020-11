Ligue 1 : le LOSC doit battre Lorient pour oublier les problèmes internes

Une situation qui a poussé l'entraîneur Christophe Galtier à prendre une nouvelle fois la parole sur le sujet cette semaine. Le coach lillois est inquiet pour le futur: "on est meilleur à 3 qu'à 2. Depuis mon arrivée en décembre 2017 j'ai toujours travaillé avec le président Gérard Lopez et le directeur sportif Lui Campos. Les problèmes actuels pourraient fragiliser le projet. Mais le président avec qui j'ai pu échanger jeudi soir m'a assuré qu'il fera tout pour que l'on se retrouve et que l'on continue ce projet hyper excitant"

Ce dimanche, Christophe Galtier va donc essayer de mettre les soucis internes de côté pour se concentrer sur une rencontre des plus importantes contre Lorient. Le LOSC a impérativement besoin de se relancer en L1. les Dogues n'ont plus gagné depuis le derby remporté le 18 octobre 4 0 contre le Racing Club de Lens. Depuis, en championnat, ils ont partagé les points avec Nice et Lyon, et ont connu leur première défaite depuis février sur la pelouse de Brest il y a deux semaines.

Pour cette rencontre programmée à 21H , Galtier sera privé de plusieurs joueurs cadres. En défense Fonte suspendu et Celik blessé à la cheville manqueront à l'appel. Le milieu de terrain sera privé de Renato Sanches touché musculairement lors du rassemblement avec le Portugal. L'attaque sera elle orpheline de son meilleur buteur, le turc Burak Yilmaz, suspendu pour avoir reçu 3 jaunes depuis le début du championnat.

Le onze lillois pourrait donc être le suivant : Maignan - Pied Soumaoro Botman Bradaric - Araujo Xeka André Bamba - Yazici David