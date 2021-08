L1: Le LOSC jouera-t-il de nouveau les premier rôles? Le RCL assurera-t-il rapidement son maintien?

La L1 fait son grand retour ce week-end. Lille et Lens débutent leur championnat à l'extérieur. Les champions de France se déplacent à Metz et les lensois défient Rennes en Bretagne. Le LOSC espère de nouveau prendre part à la lutte en haut de tableau. A Lens le maintien est l'objectif officiel.

Les lillois ont rassuré leurs supporters la semaine dernière en remportant le Trophée des champions face au PSG sur le score de 1 but à 0. L'équipe nordiste peut toujours s'appuyer sur des cadres exemplaires comme Fonte André et Yilmaz qui donnent le tempo à suivre aux jeunes talents de l'effectif incarnés par David et Botman. Le 11-type de ce début de saison, Jardim Celik Fonte Botman Reinildo Araujo Andre Sanches Bamba Yilmaz David, doit permettre au LOSC de rivaliser avec les équipes du haut de tableau.

La fin du mercato lillois sera-t-elle un frein aux ambitions lilloises?

Le Président Olivier Létang, qui devra sûrement encore vendre quelques éléments pour assurer l'avenir financier du club, n'a pas caché en début de saison ses envies: "on veut se qualifier tous les ans pour une compétition européenne avec humilité et ambition." Mais aujourd'hui difficile de savoir ce que sera l'effectif lillois le lendemain de la clôture du Mercato. Un effectif qui a pour l'instant perdu Maignan et Soumaré et a engagé juste avant la reprise Onana, un milieu récupérateur belge de 19ans.

Un dénouement qui intéresse forcément l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec qui n'a pas provoqué de révolution en reprenant les rênes laissées par Christophe Galtier, parti à Nice : "Je sais que je peut assurer une continuité après le travail qui a été réalisé par mon prédécesseur".

Lens rêve secrètement de la première partie de tableau

Les lensois espèrent bien entendu prendre leur revanche cette saison face au LOSC qui a remporté sèchement les deux derbys (4-0 à Lille et 3-0 à Lens) mais leur priorité sera surtout de réussir leur début de saison afin d'obtenir le plus tôt possible le maintien. La saison débutera par 2 voyages périlleux à Rennes et Monaco ainsi que la réception de Saint-Etienne.

Le maintien en poche, il sera alors temps de rêver faire aussi bien que la saison dernière. Pour cela, Franck Haise, qui a prolongé son contrat d'un an, pourra s'appuyer sur un onze-type assez similaire à celui de la saison dernière. Le Racing a perdu Kalimuendo, rentré à Paris, et Badé, transféré à Rennes, mais aujourd'hui Leca, Gradit, Haïdara, Médina, Clauss, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Kakuta et Sotoca sont toujours là. Et les prochaines semaines vont permettre de savoir si les recrues estivales, Wooh Saïd et Machado, vont réussir à renforcer ce collectif.