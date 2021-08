L1 : Lens accueille Saint-Etienne pour le retour du public à Bollaert

Costaud collectivement dimanche dernier, les joueurs du RC Lens voudront s'imposer à domicile face à une équipe de Saint-Etienne tenue en échec la semaine dernière à domicile par Lorient (1-1). Jonathan Gradit et Facundo Médina, suspendus la semaine dernière, pourraient faire leur retour en charnière centrale. Haïdara (mollet) et Saïd (Adducteurs) ne participeront pas à cette rencontre. Saint-Etienne retrouvera Neyou au milieu de terrain et pourra s'appuyer sur l'expérience de son trio offensif Bouanga-Khazri-Hamouma.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La décla : "je suis fier de représenter le RC Lens"

Seko Fofana a une nouvelle fois, vendredi en conférence de presse, rappelé qu'il ne se voyait pas quitter le Pas-de-Calais cet été : “Je me sens très bien ici. Je n'ai aucune raison de quitter Lens. A part, bien sûr, si le club reçoit une offre impossible à refuser. Je suis fier de représenter le RC Lens". Le milieu de terrain lensois devrait une nouvelle fois porter le brassard de capitaine, Cahuzac devant débuter la rencontre sur le banc de touche.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La stat : 5 comme le nombre de matchs sans succès en L1

Séduisant en amical face aux italiens de l'Udinese (4-1) et en Ligue 1 à Rennes (1-1), les lensois voudront mettre fin à une série de 5 matches sans succès en championnat, à cheval sur 2 saisons. Leur dernière victoire en L1 date du 25 avril à domicile contre Nîmes (2-1). Ils ont depuis été battus par Paris (2-1), Lille (3-0) Bordeaux (3-0) et ont partagé les points avec Monaco (0-0).

Le joueur à suivre : Jonathan Gradit, monsieur plus

Le meilleur défenseur lensois durant la saison 2020-2021 fait son grand retour dans la défense lensoise. Suspendu lors de la première journée, il devrait retrouver son poste d'axial droit devant Jean-Louis Leca. L'ancien caennais, joueur de champ le plus utilisé la saison dernière, aura donc l'occasion de montrer à ses dirigeants qu'ils ont eu raison de prolonger son contrat jusqu'en 2024.

La compo France Bleu Nord : Quel trio défensif pour débuter?

Leca - Gradit, Wooh ou Danso, Médina - Clauss, Doucouré, Fofana, Machado - Kakuta - Sotoca Ganago