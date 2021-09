L1 : Lens doit éviter l'excès de confiance à Bordeaux

Les lensois devront avoir en tête leur dernier déplacement en Gironde. En mai dernier, alors en course pour décrocher une place européenne, ils avaient sombré 3-0 face à une équipe qui jouait son maintien en L1.

Pour ces retrouvailles, Franck Haise sera privé de plusieurs titulaires: Ganago est isolé plusieurs jours après avoir joué avec le Cameroun, Haïdara qui souffrait du mollet est en phase de reprise et Doucouré purge son 2ème match de suspension après le carton rouge reçu à Monaco.

La décla : Gaël Kakuta est affamé.

Le milieu de terrain lensois devrait une nouvelle fois mener le jeu de son équipe à Bordeaux. Et il est convaincu que lui et ses coéquipiers seront mentalement prêts pour ce rendez-vous: "On se connaît tous, plus ou moins par coeur, et vous l'avez constaté la saison dernière, on a la dalle. Titulaire ou remplaçant, chaque joueur se donne à 100%. Et dans ce cas-là c'est facile de suivre. Personne ne se prend la tête. On prend tous du plaisir."

Gaël Kakuta a la dalle Copier

La stat: 13

13 comme le nombre de nationalités qui composent les feuilles de matches remplies par Franck Haise et les membres de son staff depuis le début de la saison. A Lens, on a porté haut les couleurs des pays suivants : la France (Leca, Cahuzac, Gradit, Boura, Clauss, Sotoca, Banza, Jean, Wooh), le Sénégal (Camara), le Mali (Doucouré et Haïdara), l’Argentine (Médina), l’Autriche (Danso), la Colombie (Machado), la Pologne (Frankowski), le Vénézuéla (Farinez), la Côte d’ivoire (Fofana), le Cameroun (Ganago), le Portugal (Pereira da Costa), la République Démocratique du Congo (Kakuta), Le Cap Vert (Fortes). Le record est détenu cette saison par Lille avec 18 nationalités.

Le joueur : Le silencieux Florian Sotoca.

Florian Sotoca est muet en L1 depuis 10 matches. L’attaquant nordiste n’est pas quelqu’un qui doute facilement mais il a forcément ce chiffre en tête: sa dernière réalisation date du 3 mars dernier lors de la victoire lensoise à Saint-Etienne sur le score de 3-2. Absent sur blessure lors de 4 rencontres en fin de saison, il n’a donc pas marqué lors des 10 derniers matches de L1 auxquels il a participé.

La compo "France Bleu Nord : la première de Kalimuendo ?

Leca - Gradit, Danso, Médina - Clauss, Fofana, Cahuzac, Frankowski ou Machado- Kakuta - Sotoca, Kalimuendo