L1 : Lens met fin à 15 ans de frustration dans le derby

Lens s'est imposé 1 but à 0 face à Lille. le but de la victoire a été inscrit par le polonais Frankowski à la 74ème minute de jeu. Le RC Lens n'avait plus gagné le derby en L1 depuis 2006. Une soirée ternie malheureusement par les débordements de supporters.