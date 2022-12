L1 : Les confidences de Brice Samba, le gardien du RC Lens : "Ce don, je le dois à Dieu."

Arrivé à Lens en début de saison en provenance de Nottingham Forest, en 2ème division anglaise, Brice Samba s'est naturellement imposé comme le gardien numéro un du Racing Club de Lens. L'ancien portier du Havre, de Caen et de l'OM est aujourd'hui le dernier rempart d'une défense qui n'a encaissé que 10 buts en 15 matchs de L1. Performant sur le terrain, Brice Samba sait que son équilibre personnel loin des pelouses est aujourd'hui l'une des clés de sa réussite.

ⓘ Publicité

Samba, déjà l'égal de Fofana, Gradit et Sotoca.

Fort de son expérience anglaise, Brice Samba a rapidement séduit ses partenaires pour qui il est aujourd'hui déjà un des leaders naturels du vestiaire : « J’ai une voix qui porte, c'est à cause de ça (rire). Je ne suis pas compliqué, je me fonds vite dans la masse. Mais on a un groupe extraordinaire. C’est donc facile de s’intégrer »

loading

Brice Samba sous le maillot lensois © AFP - Nicolas Tucat

Un seul modèle pour progresser : celui du père.

Brice Samba réalise aujourd'hui un rêve : copier le modèle de son papa, prénommé Brice lui-aussi, qui était lui gardien de but. Un père qui a été présent dans tous les moments importants de sa carrière : "Il compte plus de 100 sélections avec le Congo Brazaville. Il est mon seul modèle. Il m’a suivi partout même avec peu de moyens. Sans mon père je n’en serai peut être pas là. »

loading

Une carrière guidée par Dieu.

Chez les Samba, une chose est au-dessus de tout : la foi. Brice Samba remercie d'ailleurs Dieu chaque jour passe. "Il a la première place dans mon quotidien. Il nous donne le souffle de vie. C’est lui qui m’a donné ce don. J’ai une foi inébranlable. Je ne peux pas commencer un match sans prier, ça fait partie de ma routine."

loading

Papa Poule au quotidien.

Pilier d'une famille croyante et solidaire, Brice Samba est aussi aujourd'hui l'heureux papa de 2 petites filles : Je suis un papa poule. J’ai 2 magnifiques filles et une femme formidable, je pense que c’est aussi grâce à Dieu. C’est juste magnifique d’être papa. Mais je l’ai dit à ma femme, si un jour nous avons un garçon, je pense que je serai peut être un peu plus dur qu'avec nos deux filles. "

loading