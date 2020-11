L1 : Lille au carrefour de ses ambitions face à Lyon

Le LOSC accueille ce dimanche soir en clôture de la 9ème journée de L1 l'Olympique Lyonnais de son ancien entraîneur Rudy Garcia. Les lillois voudront confirmer leur superbe début de saison (invaincu en 10 matches) et leur statut de sérieux outsider dans la course à la Ligue des Champions.

Fonte, Renato et Bamba intouchables en L1 cette saison

Pour se donner toutes ses chances face à l'Olympique Lyonnais, Christophe Galtier devrait de nouveau aligner son onze "référent" à savoir: Maignan dans le but , Celik Fonte Botman Bradaric derrière, le duo Sanches-André à la récupération, Bamba et Araujo dans les couloirs et Burak Yilmaz en pointe associé à David, Yilmaz ou Ikoné.

Jonathan David sur le banc?

C'est devenu une question récurrente: A quand le premier but officiel sous les couleurs du LOSC de Jonathan David? Le jeune canadien est en totale perte de confiance. Il aurait pu enfin retrouver le sourire jeudi soir face au Celtic, mais sa frappe sur le penalty de la 40ème minute a terminé sa course sur la jambe de Bain le gardien écossais.

Le sujet est devenu complexe pour Christophe Galtier qui, semaine après semaine, lui a maintenu sa confiance puisque l'ancien goleador de La Gantoise a débuté 8 des 10 rencontres du LOSC cette saison. "Jonathan doit se réfugier dans le travail. Je crois en lui car il me montre un bel investissement au quotidien à l'entraînement. J'en ai parlé avec Burak Yilmaz, nous avons la même analyse, il faut rester patient, les choses vont s'inverser."

Lyon, dangereux en contre

L'OL l'a encore démontré le week-end dernier en donnant une leçon de réalisme à l'AS Monaco, menée 4 0 à la pause avec pourtant 72% de possession de balle. Cette équipe lyonnaise adore profiter des espaces laissés par l'adversaire. C'est de cette manière qu'elle avait atteint les demi-finales de la Ligue des Champions cet été en surprenant Manchester City et la Juventus de Turin. Attention donc à ne pas se faire surprendre par la vitesse d'exécution du trio Depay-Toko Ekambi-Aouar. "On ne doit pas changer notre manière de jouer, rappelle Galtier. Mais il faudra penser à garder un juste équilibre au moment d'attaquer"

Les conférences de presse des 2 coaches avant le match