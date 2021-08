L1 : Lille déjà dos au mur à Saint-Etienne

Jocelyn Gourvennec se retrouve déjà sous pression. Après 2 journées de L1, le champion de France pointe à la 18ème place du classement avec seulement un petit point. Une réaction collective et une première victoire sont attendues. Mais avec quels joueurs?

La décla : Gourvennec reste "lucide"

"C'est comme quand on se cogne la tête, on a une belle bosse, là on a une grosse bosse. Maintenant il faut regarder devant pour montrer notre personnalité et notre caractère. Le LOSC a toujours eu des équipes de caractère. Et on l'a montré dernièrement (lors du Trophée des Champions), il y a très peu de temps. Il faut remontrer ce caractère, mettre beaucoup d'énergie, mais une énergie canalisée."

Jocelyn Gourvennec refuse les conclusions hâtives après Nice Copier

Le joueur à suivre : Burak Yilmaz a-t-il encore la tête à Lille?

Christophe Galtier, aujourd'hui entraîneur de Nice, a révélé ce vendredi en conférence de presse que l'attaquant turc l'avait appelé: «Quand un bon joueur m'appelle et me dit qu'il veut travailler avec moi, je lui donne une réponse favorable. Point à la ligne ». La veille Jocelyn Gourvennec avait assuré que l'attaquant se sentait bien dans le Nord. Burak Yilmaz est encore sous contrat avec les Dogues jusqu'en juin 2023. Le président Olivier Létang est resté silencieux. Mais la question est posée: Yilmaz sera-t-il l'un des acteurs majeurs de cette fin de mercato estival?

La stat : une défense en lambeaux

Le LOSC n'avait encaissé que 23 buts la saison dernière en 38 matches de L1. En seulement 2 matches et 180 minutes la défense lilloise a déjà pliée à 7 reprises. La saison dernière il avait fallu attendre 10 matches de L1 pour voir Lille encaisser 7 buts. Le LOSC avait d'ailleurs signé 21 rencontre sans encaisser de but en championnat.

La compo France Bleu Nord : la première de Grbic? Yazici et Celik sur le banc?

Grbic ou Jardim - Djalo ou Celik ,Fonte, Botman, Reinildo - Weah, André, Xeka, Bamba - Yilmaz, David