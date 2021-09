L1 : Lille veut confirmer à Lorient ses 2 derniers bons résultats face à Saint-Etienne et Montpellier

L'entraîneur lilloise devra se passer de plusieurs joueurs blessés et en phase de reprise. Bamba, Weah et Bradaric ne seront pas du voyage breton. Jocelyn Gourvennec pourrait aussi devoir se passer des services de Jonathan David, au moins au coup d'envoi. L'attaquant canadien est rentré ce vendredi matin en France, après avoir joué avec sa sélection. Il doit rejoindre dans la journée ses coéquipiers à Lorient. Il pourrait donc entrer en cours de match.

La décla : la progression attendue d'Ikoné

L'ancien international espoir pourrait profiter du retour tardif de David pour débuter une nouvelle fois à la pointe de l'attaque aux côtés de Yilmaz. Jocelyn Gourvennec lui avait déjà confié cette responsabilité lors de la venue de Nice (0-4) et il attend aujourd'hui un meilleur rendement de la part de son attaquant international : " Paradoxalement, l'année durant laquelle le LOSC est champion de France il n'a pas enchaîné en bleu, certainement, parce qu'il n'a pas été régulier. On en a parlé ensemble cet été. On travaille ensemble là-dessus. Il doit aussi mettre plus de détermination parce qu'il a beaucoup de talent. On a l'impression parfois qu'il est facile. Il en a consience."

Jocelun Gourvennec aimerait retrouver Jonathan Ikoné "l'international" Copier

Le joueur : Gudmundsson pour une première ?

Le gaucher suédois s'est exprimé pour la première fois face aux médias français ce jeudi en conférence de presse. Il pourrait faire ses grands débuts sous le maillot lillois sur la pelouse du Moustoir. L'ancien international espoir suédois peut évoluer sur 2 postes dans le couloir gauche, celui de latéral ou de milieu. Il est ainsi une solution plus que crédible pour remplacer Bamba forfait sur blessure. "À Groningen aux Pays-Bas, je jouais en tant qu’ailier parce qu’on avait un système de jeu en 4-4-2. Par la suite, le système de jeu à changer en 3-5-2 ou 3-4-3, où je suis redescendu d’un cran."

La stat : des Dogues invincibles à l'extérieur

Le LOSC n'a plus perdu à l'extérieur en L1 depuis 16 matches. Brest est la dernière équipe à avoir réussi à dominé Lille sur son terrain. le 8 novembre 2020, les bretons, qui menaient 3 0 à la pause, s'étaient imposés 3 buts à 2. Depuis, Lille s'est imposé notamment à Lens, Lyon et Paris. Cette saison, loin de leurs bases, les Dogues ont partagé les points avec Metz et Saint-Etienne.

la compo "France Bleu Nord" : Sans Weah ni Bamba

Grbic - Djalo, Fonte, Botman, Reinildo - Yazici, André, Xeka, Gomes ou Gundmunsson - Yilmaz, Ikoné