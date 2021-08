L1 : Pour son entrée en matière, le LOSC voudra confirmer à Metz son succès dans le trophée des Champions

Le nouvel entraîneur du LOSC attend avec impatience de faire ses grands débuts en L1. Jocelyn Gourvennec devrait une nouvelle fois s'appuyer sur un système en 442. IL sera privé de Xeka et Djalo, suspendus après s'être battus à la mi-temps d'un match de préparation. En revanche Renato Sanches fait son grand retour dans le groupe lillois. Tous les autres cadres, Fonte André Bamba et Yilmaz sont opérationnels.

L'enjeu du match : Réussir son entame

Les nordistes savent qu'une victoire ou un match nul avec la manière sera le meilleur moyen d'entamer idéalement ce championnat 2021-2022. Un résultat positif permettrait aussi au collectif lillois de débuter la saison sereinement après quelques semaines compliquées après le départ de Christophe Galtier et suite aux nombreuses interrogations autour de l'effectif lillois. Jocelyn Gourvennec a pour l'instant assuré une transition en douceur et joueurs majeurs, seulement, ont pour l'instant 3 joueurs majeurs, seulement, ont fait leurs valises : Maignan Araujo et Soumaré.

La décla : L'ambition du président Letang

Olivier Létang espère voir son équipe jouer de nouveau les premiers rôles : " On doit tous les ans se qualifier pour une compétition européenne, on est ambitieux mais on reste humble, capable de remettre en question. Paris sera de nouveau le grand favori et derrière beaucoup de clubs seront en compétition: Lyon, Monaco, Marseille et on peut ajouter à ce trio des équipes comme Rennes et Nice. On sera dans cette compétition-là mais il faudra garder les pieds sur terre."

Létang veut jouer l'Europe Copier

Le joueur à suivre : Léo Jardim rassurant face à Paris

Depuis le début du mercato, les dirigeants lillois ont pris de nombreux contacts afin d'envisager le recrutement d'un remplaçant à Mike Maignan, parti au Milan AC. Pendant ce temps-là, Léo Jardim, de retour de prêt de Boavista au Portugal, a joué l'ensemble des matches de préparation. Le gardien brésilien a, dans la foulée, réalisé une prestation rassurante face au PSG dimanche dernier à Tel Aviv. Il a ainsi gagné le droit, temporairement, de conserver ce statut de gardien titulaire. A lui de rassurer définitivement dirigeants et supporters du LOSC.

Le chiffre : 10 Millions d'Euros

10 ME comme le montant du transfert de Luis Araujo en MLS à Atlanta. Le brésilien est le 3ème joueur majeur à quitter le LOSC cet été. Rappelons que Mike Maignan a été transféré au Milan AC pour 15 ME, bonus compris et que Boubakary Soumaré s'est engagé avec Leicester avec à la clé une indemnité de transfert de 20 ME.

La compo "France Bleu Nord" :

Gourvennec devrait retrouver son latéral Celik. Dans l'entrejeu, en l'absence de Xeka suspendu et en attendant de pouvoir compter sur le jeune Onana, Renato Sanches pourrait retrouver la L1 à côté d'André. Weah devrait profiter du départ d'Araujo en MLS pour retrouver une place de titulaire

Jardim - Celik Fonte Botman Reinildo - Weah André Sanches Bamba - Yilmaz David

L'adversaire : Un FC Metz toujours aussi solide défensivement?