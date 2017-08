L1 PSG - Avec Neymar en tribune, Paris s'impose 2-0 face à Amiens

Sans trop forcer ce samedi à l'occasion de la 1ère journée de L1, le PSG est venu à bout de l'Amiens SC 2 buts à 0. Une victoire sous les yeux de Neymar (la recrue star) qui avant la rencontre a été présenté au public du parc. La saison est lancé pour le PSG.

C'est une journée qui restera dans les mémoires des supporters du PSG. Alors attention on ne parle du match, même si l'équipe du PSG a fait le travail face à Amiens (2-0 : Buts de Cavani 41' et Pastore 80'), mais bel et bien de l'avant match. Ce 05 août 2017 à 16h05, Neymar JR a eu le droit a eu une présentation digne d'une rock star. Le brésilien maillot du PSG sur le dos a fait le show pendant quelques minutes avant de s'installer dans les tribunes pour assister à la rencontre. Si tout se passe bien et après ce succès, Neymar ne suivra pas le prochain match à Guingamp du PSG dans les gradins mais sur la pelouse et jouera avec ses co-équipiers dimanche prochain (21h).

Résumé du match : Les deux buts du PSG (Cavani et Pastore)

