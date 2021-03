L1 : Quel avenir pour Yannick Cahuzac à Lens?

Lors des 8 derniers matches de L1 joués par le Racing Club de Lens, Yannick Cahuzac, qui vient de prolonger son contrat d'une saison, n'a été aligné qu'à 3 reprises dans le onze de départ. Il n'est pas sorti du banc d'ailleurs lors des matches disputés contre l'OM, Dijon et Saint-Etienne. A 36 ans, il vit cette situation avec beaucoup de sérénité, conscient qu'il est logique de voir des joueurs comme Seko Fofana et Cheikh Doucouré le devancer dans la hiérarchie.

Yannick Cahuzac pas déstablisé par la concurrence Copier

Je préfère que ça m'arrive maintenant plutôt que quand j'avais 25 ans.

"A mon âge, je vis bien cette concurrence, ça fait avancer et ça fait partie du football. Des choix sont faits, que l'on soit d'accord avec ou non, au final il faut les respecter pour le bien du collectif. Tout se passe bien, je suis épanoui dans ce groupe. Que je sois capitaine ou non, ça ne change pas mon attitude au quotidien. J'essaie d'être toujours la même personne.

Il y a quand même devant moi deux joueurs très performants.

"je n'ai as forcément échangé avec le coach. Après je n'oublie pas que sur le terrain il y a deux joueurs qui sont performants. Il faut savoir, dans ces cas-là, être objectif. Quand un joueur te remplace et qu'il est bon, c'est normal qu'il reste sur le terrain. Et c'est vrai que pour l'instant on a deux très bons joueurs sur le terrain avec un potentiel extraordinaire. Mais c'est bien ça me pousse à me dépasser au quotidien pour retrouver ma place.