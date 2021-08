L1 : Test en haute altitude pour Lens à Monaco

Et pour espérer, ce samedi à partir de 17H, rééditer l'exploit de la saison dernière, victoire 3-0 en Principauté, les coéquipiers de Seko Fofana devront impérativement retrouver de la rigueur défensivement et du réalisme face au but. 2 choses qui leur ont clairement manqué dimanche dernier face à Saint-Etienne.

La décla : Haise défend ses attaquants

L'entraîneur lensois était quelque peu agacé quand on lui a demandé si l'arrivée d'un avant-centre était d'actualité: "Je vais le redire une énième fois, nous avons terminé la saison dernière avec la 7ème attaque de L1. Si c'est juste une question de buteur, on peut aller chercher ce profil pour 20 ME, 30 ME, 40 ME mais ça ne va pas être simple. Je le répète, je suis très content des joueurs offensifs sur lesquels je peux m'appuyer. Ils ont prouvé la saison dernière. Et je n'oublie que Green, le gardien des verts a fait 2 superbes arrêts en fin de match. Si on avait marqué le 3ème, la question de l'attaquant ne se poserait pas."

Haise pas fan de l'arrivée d'un avant-centre Copier

La stat : à quand un match sans but encaissé ?

Le Racing Club de Lens a encaissé 3 buts en 2 matches de Ligue 1. Face à Saint-Etienne, les défenseurs lensois ont été très généreux en offrant les 2 buts sur un plateau à leurs adversaires. Le staff sang et or aimeraient enfin revoir son arrière-garde terminer un match sans encaisser de but. Ce n'est arrivé qu'une seule fois lors des 16 dernières sorties lensoises en L1 : le 23 mai, face à Monaco lors de l'utime journée de la saison 2020 2021.

Le joueur à suivre : Kevin Danso lancé dans le grand bain ?

L'international autrichien pourrait faire ses grands débuts ce samedi soir dans la peau d'un titulaire. En balance avec Christopher Wooh, il pourrait être associé à Gradit et Médina dans le trio défensif axial. Danso n'a pour l'instant porté que 4 minutes le maillot lensois en fin de match à Rennes. Il était resté sur le banc contre Saint-Etienne.

La compo "France Bleu Nord" :

Leca - Gradit, Danso ou Wooh, Médina - Clauss, Fofana, Doucouré, Machado - Kakuta - Sotoca Ganago