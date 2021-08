L1 : Un 2ème succès consécutif pour Lens qui reçoit Lorient ?

Pour cette rencontre, le staff lensois devra revoir la composition de son milieu de terrain. Expulsé à Monaco, Cheikh Doucouré a été suspendu deux matches par la commission de discipline de la LFP. Il ne fera son retour que pour le derby. Yannick Cahuzac devrait retrouver une place de titulaire. La recrue Wesley Saïd pourrait faire sa première apparition dans le groupe.

La décla : Gradit ne veut pas se contenter du maintien

Le défenseur lensois se voulait ambitieux en conférence de presse : "La réponse bateau serait de dire que non, nous on joue juste le maintien. Après, forcément quand on a connu une saison comme l’an dernier, on a envie d’y goûter de nouveau. Mais on sait aussi que ça va être très compliqué parce que c’est une nouvelle saison et qu’on n’est plus les petits nouveaux. Apres ça reste mon avis : On a une équipe pour avoir des ambitions et être ambitieux mais ça passe par ce début de saison très important. Ce serait mentir que de dire qu’on veut juste jouer le maintien.

Le joueur : Yannick Cahuzac

Le capitaine lensois devrait retrouver une place de titulaire en l'absence de Doucouré. Le milieu de terrain corse n'a disputé que 33 minutes cette saison, 8 lors du premier match à Rennes et 33 à Monaco où il était entré après l'expulsion du malien. Depuis le début de la saison, Cahuzac est "victime" du choix du système et des hommes : Haise a reconduite son 3412 avec la paire Fofana - Doucouré pour protéger sa défense. La saison dernière "Cahu" avait été titulaire à 26 reprises en L1.

La stat : Déjà 20 joueurs utilisés en L1

Seuls 3 joueurs ont disputé l'intégralité des 3 rencontres de ce début de saison. Le gardien Jean-Louis Leca, le joueur de couloir Jonathan Clauss et le milieu de terrain défensif Seko Fofana. Depuis le début du championnat, Franck Haise a déjà utilisé 20 joueurs. Des joueurs comme Wuilker Farinez (gardien numéro 2) et Wesley Saïd (blessé) n'ont pas disputé la moindre minute.

La compo France Bleu Nord : le trio défensif reconduit ?

Leca - Gradit Danso Médina - Clauss Fofana Doucouré Machado ou Frankowski - Kakuta - Ganago Sotoca.

