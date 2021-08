L1 : Victoire obligatoire pour Lille qui reçoit Montpellier

Les lillois chercheront à atteindre cet objectif face à une formation de Montpellier qui a signé son premier succès en L1 face à Lorient le week-end dernier. Les joueurs d'Olivier Dall'oglio ont d'ailleurs assuré le spectacle depuis le début de saison. Ils ont inscrit 8 buts mais la défense héraultaise a aussi déjà encaissé 7 buts.

La décla : pas d'urgence pour Olivier Létang

"Il n'y a pas d'urgence après 3 journées sans victoire mais de la vigilance. Nous devons à tous les étages du club restés unis et solidaires. Nous devons retrouver un cercle vertueux. Quand la dynamique n'est pas positive, on l'a constaté à Saint-Etienne, on paie la moindre opportunité offerte à l'adversaire. Avec ce collectif on est convaincu que nous allons retrouver des résultats positifs. Mais ca n'arrivera pas seul."

Olivier Létang refuse de paniquer après 3 journées Copier

Le joueur à suivre : Grbic se sent déjà à la maison

Rassurant sur le terrain de Saint-Etienne samedi pour sa première sous le maillot du LOSC, le gardien croate Ivo Grbic a une nouvelle fois dégagé une forme d'aisance, mais cette fois-ci au micro lors de la conférence de presse de présentation du nouveau gardien lillois. Il a notamment précisé qu'il était notamment venu à Lille pour disputer la Ligue des Champions. Que les installations du club étaient de grandes qualités et que le travail réalisé par le LOSC avec les jeunes joueurs avaient également été un élément déterminant dans sa réflexion.

Ivo Grbic lors de conférence de presse de présentation à la veille de Lille Montpellier - Charley Sylvain

La stat : Fonte attend le premier clean sheet

Le LOSC n'a toujours pas terminé le moindre match de L1 sans encaisser le moindre but. Il était tout proche de signer son premier clean sheet à Saint-Etienne mais Sow a profité des largesse au marquage de Djalo pour marquer à la 85ème. Depuis le début de la saison, Lille a déjà encaissé 8 buts en seulement 3 matches de championnat.

La compo "France Bleu Nord" : Yilmaz, touché à Saint-Etienne, débutera-t-il?

Grbic - Djalo ou Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Weah, André, Xeka, Bamba - Ikoné ou Yilmaz, David