L2 (J18) | Un Stade de Reims à deux visages s'impose à Niort (2-1) et devient champion d'automne de L2

On en serait presque habitués.. Sans grandes idées en première période, les Rémois ont tout de même usé des Niortais valeureux pour sortir du bois après la pause, malgré une ouverture du score précoce. Après la pause, Diego et Rémi Oudin ont fait la différence. Reims est champion d'automne.

A Niort (stade René Gaillard), le Stade de Reims bat Niort 1-2

Mi-temps : 1-0

Temps : nuageux

Terrain : moyen

Spectateurs : 5000 environ

Arbitre : Mr. Gaillouste

: Mr. Gaillouste BUTS - Pour Niort : Lamkel Zé (1ère) ; Pour Reims : Diego (48e), Oudin (62e)

AVERTISSEMENTS - au Niortais Rivieyran (42e) ; aux Rémois Chavalerin (26e), Diego (81e), Kamara (88e)

NIORT : Allagbé - Rivieyran, Diabaté, Choplin, Agouazi (Koyalipou, 81e), Dembélé (cap), Batisse, Roye, Lamkel Zé, Dona Ndoh (Leautey, 72e). Entr. : Denis Renaud

: Allagbé - Rivieyran, Diabaté, Choplin, Agouazi (Koyalipou, 81e), Dembélé (cap), Batisse, Roye, Lamkel Zé, Dona Ndoh (Leautey, 72e). Entr. : Denis Renaud REIMS: Mendy - Métanire, Jeanvier, Abdelhamid, Koné, Da Cruz (cap), Chavalerin, Diego (Kamara, 82e), Oudin (Kyei, 71e), Chavarria, Siebatcheu (Ndom, 89e). Entr. David Guion

Décidément, rien ne semble inquiéter le Stade de Reims cette saison en championnat. Pas même un but encaissé d'entrée de jeu et une première mi-temps médiocre. Dans la difficulté pour se créer des occasions franches, les Rémois ont au moins eu le mérite de ne pas s'affoler et de faire courir son adversaire du soir.

La recette est connue et elle demeure payante. Dès le retour, Diego, l'homme providentiel de cette première moitié de saison remet les compteurs à égalité. Revigorés et mieux dans le jeu, les rouge et blanc insistent et Rémi Oudin, déjà passeur, se mue en buteur, devançant tel un renard des surfaces le gardien niortais. La suite n'est pas parfaite, les Rémois montrant parfois quelques signes de fébrilité. Mais c'est pourtant la solidité qu'on retient. Avec 41pts et champion d'automne, le Stade de Reims est plus que jamais favori pour la montée en fin de saison.

