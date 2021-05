Ligue 2 : retour sur une saison catastrophique pour la Berri

Avec 15 points de retard sur l'avant dernier et seulement quatre victoires en 38 journées, la Berri a sans doute connu sa pire saison. Avec23 points le club Castelroussin rejoint le FC Sète mais aussi le Tours FC, clubs qui comptent le plus petit nombre de points enregistrés en deuxième division ! Mais alors comment ce club qui totalise pourtant le plus grand nombre de rencontres en deuxième division puis en ligue 2 en est arrivé là ?

Le meilleur buteur en attaque est à... trois buts

Les erreurs ont été nombreuses. A commencer par le recrutement de certains joueurs qui, malgré une bonne volonté manifeste, n'ont pas du tout été au niveau. Trop d'attaquants au nombre de sept mais pas un seul qui termine par exemple à huit ou dix buts à son compteur personnel. Concernant les attaquants, le meilleur buteur cette saison à ce poste bien spécifique a inscrit trois buts : Prince Ibarra, arrivé en janvier dernier lors du mercato d'hiver.

Des départs mal perçus au sein du groupe

Janvier justement, le mois où Benoit Cauet a remplacé Nicolas Usaï en tant qu'entraîneur, recommandé par un certain Jérôme Leroy. Un flop. Inexpérimenté en Ligue 2, avec un nouveau staff créé dans la précipitation, l'ex-entraîneur de Concarneau n'arrivera jamais à trouver la bonne carburation la preuve. Le bilan est famélique : une victoire, deux matchs nuls et surtout huit défaites. Et comme si cela ne suffisait pas, les rumeurs de rachat du club se font insistantes, des rumeurs qui ont peut être affecté le groupe professionnel. Le limogeage du staff qui entourait Nicolas Usaï a été aussi très mal perçu par les intéressés et par les cadres du vestiaires. L'arrivée des investisseurs Saoudiens et le recrutement de Marco Simone (cinq défaites et cinq matchs nuls) n'ont malheureusement rien changé.

L'objectif : retrouver la Ligue 2 la saison prochaine

La Berri va donc évoluer la saison prochaine en National, l'équivalent de la troisième division. Mais l'objectif des investisseurs est de retrouver au plus vite la Ligue 2... pourquoi pas la saison prochaine. Pour cela, le groupe United World va aider La Berri à se structurer mais aussi à disposer d'un budget conséquent, même si inférieur à celui de cette saison (8,5 millions cette saison) pour pouvoir recruter des joueurs intéressants. La reprise de l'entraînement a été fixée par Marco Simone et son staff au jeudi 24 juin. La première journée du championnat de national aura lieu le vendredi 6 août prochain.